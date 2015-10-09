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Мировой футбол
Вчера 08:22
 

Камбэк и дубль Месси вывел "Интер Майами" в полуфинал Лиги чемпионов

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Камбэк и дубль Месси вывел "Интер Майами" в полуфинал Лиги чемпионов ©x.com/InterMiamiCF

Лионель Месси вновь стал героем для "Интер Майами" и вывел команду в полуфинал Кубка чемпионов КОНКАКАФ, сообщают Vesti.kz.

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Лионель Месси вновь стал героем для "Интер Майами" и вывел команду в полуфинал Кубка чемпионов КОНКАКАФ, сообщают Vesti.kz.

Во втором матче четвертьфинала "цапли" уверенно разобрались с "Лос-Анджелесом" - 3:1 на домашнем стадионе в Форт-Лодердейле.

Гости на девятой минуте открыли счет благодаря голу Райана Холлингзхеда.

Однако ответ от Месси не заставил себя ждать. На 35-й минуте Лео сравнял счет, хотя чуть ранее его первый гол был отменен.

Во втором тайме звездный аргентинец снова оказался в центре внимания - ассистировал Ноа Аллену, который вывел "Майами" вперед. А под занавес матча сам Месси поставил жирную точку, реализовав пенальти и оформив дубль.

Первый матч остался за "Лос-Анджелесом" (1:0), но по сумме двух встреч "Интер Майами" оказался сильнее - и прошел в полуфинал, где его уже ждет мексиканский "Тигрес", обыгравший "ЛА Гэлакси" (0:0, 3:2).

Чемпионат Англии 2024/25   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
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