Лидер "Барселоны" повторил лучшее достижение Месси и угрожает рекорду Роналду. Что ему осталось?

Лидер "Барселоны" Рафинья проводит феноменальный сезон, особенно в Лиге чемпионов. Во вчерашнем матче 1/4 финала с "Боруссией" (4:0) он забил и сделал два ассиста. Сейчас бразилец лидирует в списке лучших бомбардиров и ассистентов турнира. И у него есть прекрасные шансы установить исторический рекорд. Корреспондент Vesti.kz разобрался - что к чему.

Сейчас на счету 28-летнего вингера 12 забитых голов и семь результативных передач. Кто пострадал от его действий в этом розыгрыше турнира:

Гол и ассист против "Янг Бойз" (5:0);

Хет-трик против "Баварии" (4:1);

Гол и ассист против "Црвены Звезды" (5:2);

Два гола и два асисста в двух матчах с "Боруссией" (3:2, 4:0);

Пять голов и один ассист в трех матчах с "Бенфикой" (5:4, 1:0, 3:1);

Два ассиста против "Аталанты" (2:2).

Кто входит в топ-5 по "гол+пас" в этой ЛЧ?

Понятно, что у Рафиньи хороший отрыв от всех других результативных игроков в этом розыгрыше турнира. 19 голевых действий - это то, что очень редко случалось в истории Лиги чемпионов.

В рейтинге этого сезона все выглядит так:

Рафинья претендует на исторический рекорд. Роналду напрягся

Если взглянуть на 33-летнюю историю реорганизованной Лиги чемпионов, то это уже один из пяти лучших перфомансов от одного футболиста в отдельно взятом сезоне. Кто-то скажет, что в новом формате больше матчей, но фактически сейчас каталонцы сыграли 11 встреч. Это то же самое, что дойти до ответного полуфинала по старому формату (всего было 13 матчей у финалистов и чемпионов).

Но если "Барселона" дойдет до финала, а Рафинья сыграет во всех матчах, то количество игр действительно может вырасти до 15 встреч. Но сейчас не об этом, а о результативности по системе "гол+пас".

Лидерство за всю историю удерживает Криштиану Роналду, который в сезоне 2013/14 принял непосредственное участие в 22 голевых атаках - 17 голов и пять результативных передач. Чтобы добраться до этого рекорда, Рафинье нужно набрать еще три очка, а чтобы побить достижение Криштиану - сделать четыре голевых действия. Вполне реально, учитывая, что впереди ответный матч с "Боруссией", а дальше, с огромной долей вероятности, еще два полуфинала, а может и финал (кто знает?).

Рафинья уже сделал столько же, скольков своем лучшем сезоне в Лиге чемпионов. В кампании 2011/12 аргентинец выдал 19 голевых действий, прибавив к 14 голам пять ассистов. Лучше Рафиньи статистику имели лишь Роналду (дважды) и Роберт Левандовски. Но всех их бразилец еще может обойти.

Вот, как выглядит топ за всю историю современной Лиги чемпионов:

Получится ли у Рафиньи побить рекорд Роналду в этом сезоне Лиги чемпионов? Делитесь своим мнением в комментариях 👇