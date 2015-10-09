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Вчера 12:46
 

Уходит из "Ливерпуля"? Салах официально решил свое будущее и сделал заявление

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Уходит из "Ливерпуля"? Салах официально решил свое будущее и сделал заявление ©x.com/LFC

Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах продлил контракт с клубом, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на сайт "красных". Новое соглашение рассчитано на два года, что позволит ему провести в команде десять лет.

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Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах продлил контракт с клубом, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на сайт "красных". Новое соглашение рассчитано на два года, что позволит ему провести в команде десять лет.

"Я провел здесь свои лучшие годы в карьере. Я играл здесь восемь лет. Надеюсь, что это будет десять. Наслаждаюсь жизнью здесь, наслаждаюсь своим футболом.

Я очень, очень счастлив быть здесь. Я подписал контракт, потому что верю - вместе мы сможем выиграть еще много трофеев!" - заявил египтянин после подписания.

В этом сезоне Салах забил 32 гола в 45 матчах во всех турнирах - 27 из которых пришлись на АПЛ, что сделало его лучшим бомбардиром дивизиона. Кроме того, на его счету 22 результативные передачи.

Стоит отметить, что ранее Салаха в качестве трансферной цели рассматривали "Пари Сен-Жермен", "Барселона" и "Аль-Хиляль". Также, назывались для него и другие варианты в Саудовской Аравии.

Напомним, Салах играет за "Ливерпуль" с июля 2017 года. В составе "красных" он становился чемпионом АПЛ, обладателем Кубка Англии, победителем Лиги чемпионов, Клубного чемпионата мира а также, Кубка и Суперкубка Англии.

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13 апреля 18:00   •   не начат
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