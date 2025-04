Уходит из "Ливерпуля"? Салах официально решил свое будущее и сделал заявление

Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах продлил контракт с клубом, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на сайт "красных". Новое соглашение рассчитано на два года, что позволит ему провести в команде десять лет.

.@MoSalah has signed a new contract that will keep him with the club beyond the 2024-25 season 😁🔴