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Англия
Вчера 14:36
 

"Ливерпуль" предложил 100 миллионов за звезду "Барселоны": это не Рафинья и Ямаль

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"Ливерпуль" предложил 100 миллионов за звезду "Барселоны": это не Рафинья и Ямаль ©instagram.com/fcbarcelona

Пока внимание общественности приковано к трансферным слухам вокруг Рафиньи и Ламина Ямаля, "Ливерпуль" делает ход с другого фланга: мерсисайдцы всерьез нацелились на уругвайского защитника "Барселоны" Рональда Араухо. По информации Fichajes.net, английский клуб уже направил официальное предложение на сумму 100 миллионов евро, передают Vesti.kz.

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Пока внимание общественности приковано к трансферным слухам вокруг Рафиньи и Ламина Ямаля, "Ливерпуль" делает ход с другого фланга: мерсисайдцы всерьез нацелились на уругвайского защитника "Барселоны" Рональда Араухо. По информации Fichajes.net, английский клуб уже направил официальное предложение на сумму 100 миллионов евро, передают Vesti.kz.

Араухо давно зарекомендовал себя как лидер обороны каталонцев: харизматичный, мощный и надежный.

Его стабильность и боевой дух сделали его незаменимым элементом обороны "Барсы" - но именно такие футболисты и вызывают интерес у топ-клубов.


По данным источника, "Ливерпуль" видит в 26-летнем уругвайце идеального кандидата для укрепления своей линии защиты.

Араухо идеально вписывается в требования клуба: он силен физически, хорошо читает игру и умеет вести оборону с позиции лидера. На фоне поиска нового баланса после ухода Юргена Клоппа и переходного периода в составе, подписание игрока такого калибра может стать фундаментом для нового этапа.

С экономической точки зрения ситуация не менее щекотливая: несмотря на то, что "Барселона" считает Араухо ключевым элементом проекта, предложение в 100 миллионов - слишком весомое, чтобы просто отмахнуться.


Каталонский клуб по-прежнему переживает финансовое давление, и такая сделка могла бы серьезно укрепить бюджет.

Сам Рональд пока не дает поводов для спекуляций: он полностью сосредоточен на концовке сезона и демонстрирует высокий уровень в каждом матче. Однако интерес со стороны "Ливерпуля" очевидно дошел до него - и смена чемпионата, особенно на уровень АПЛ, может стать привлекательным вызовом.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 31 22 7 2 72-30 73
2 Арсенал 31 17 11 3 56-26 62
3 Ноттингем Форест 31 17 6 8 51-37 57
4 Челси 31 15 8 8 54-37 53
5 Ньюкасл Юнайтед 30 16 5 9 52-39 53
6 Манчестер Сити 31 15 7 9 57-40 52
7 Астон Вилла 31 14 9 8 46-46 51
8 Фулхэм 31 13 9 9 47-42 48
9 Брайтон энд Хов Альбион 31 12 11 8 49-47 47
10 Борнмут 31 12 9 10 51-40 45
11 Кристал Пэлас 30 11 10 9 39-35 43
12 Брентфорд 31 12 6 13 51-47 42
13 Манчестер Юнайтед 31 10 8 13 37-41 38
14 Тоттенхэм Хотспур 31 11 4 16 58-45 37
15 Эвертон 31 7 14 10 33-38 35
16 Вест Хэм Юнайтед 31 9 8 14 35-52 35
17 Вулверхэмптон Уондерерс 31 9 5 17 43-59 32
18 Ипсвич 31 4 8 19 31-65 20
19 Лестер Сити 31 4 5 22 25-70 17
20 Саутгемптон 31 2 4 25 23-74 10

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