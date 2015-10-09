Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Футбол
Вчера 17:47
 

Футболист сборной Казахстана узнал о судьбе главного тренера

  Комментарии (1)

Поделиться
Футболист сборной Казахстана узнал о судьбе главного тренера ©КФФ

Пресс-секретарь азербайджанского "Сабаха" Эльнур Гамидов прокомментировал слухи о возможном увольнении главного тренера команды Василия Березуцкого, передают Vesti.kz.

Поделиться
1

Пресс-секретарь азербайджанского "Сабаха" Эльнур Гамидов прокомментировал слухи о возможном увольнении главного тренера команды Василия Березуцкого, передают Vesti.kz.

- Действительно ли в "Сабахе" обсуждают вопрос об отставке Василия Березуцкого?

- У Василия Березуцкого есть контракт с футбольным клубом "Сабах". В настоящее время как наш главный тренер, так и весь клуб полностью сосредоточены на предстоящих важных матчах", - ответил Гамидов Sport24.

На данный момент "Сабах" занимает пятое место в чемпионате Азербайджана, отставая на восемь очков от четвертой позиции.

Напомним, что за "Сабах" с января выступает 32-летний вратарь сборной Казахстана Стас Покатилов. Он является воспитанник уральского "Акжайыка". На родине также защищал цвета "Тобола", "Актобе", "Кайрата" и карагандинского "Шахтера".

Ранее бывшего наставника сборной Казахстана Станислава Черчесова подвергли жесткой критике и поставили ниже другого специалиста.

Проиграл конкуренцию? Вингеру сборной Казахстана пора уходить из "Астаны"

Чемпионат России 2024/25   •   Россия, Чеченская Республика, Грозный   •   Регулярный чемпионат, мужчины
12 апреля 21:30   •   не начат
Ахмат
Ахмат
(Грозный)
- : -
Ростов
Ростов
(Ростов-на-Дону)
Кто победит в основное время?
Ахмат
Ничья
Ростов
Проголосовало 18 человек
Покатилов Стас Футбол Азербайджан Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей

Реклама

Живи спортом!