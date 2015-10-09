Футболист сборной Казахстана узнал о судьбе главного тренера

Пресс-секретарь азербайджанского "Сабаха" Эльнур Гамидов прокомментировал слухи о возможном увольнении главного тренера команды Василия Березуцкого, передают Vesti.kz.

- Действительно ли в "Сабахе" обсуждают вопрос об отставке Василия Березуцкого?

- У Василия Березуцкого есть контракт с футбольным клубом "Сабах". В настоящее время как наш главный тренер, так и весь клуб полностью сосредоточены на предстоящих важных матчах", - ответил Гамидов Sport24.

На данный момент "Сабах" занимает пятое место в чемпионате Азербайджана, отставая на восемь очков от четвертой позиции.

Напомним, что за "Сабах" с января выступает 32-летний вратарь сборной Казахстана Стас Покатилов. Он является воспитанник уральского "Акжайыка". На родине также защищал цвета "Тобола", "Актобе", "Кайрата" и карагандинского "Шахтера".

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