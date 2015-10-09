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КПЛ
Вчера 23:55
 

Казахстанский клуб потерял лидера из Узбекистана

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Казахстанский клуб потерял лидера из Узбекистана ©ФК "Туран"

Футбольный клуб "Туран" из Туркестана столкнулся с потерей в составе, потеряв ключевого полузащитника, передают Vesti.kz.

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Футбольный клуб "Туран" из Туркестана столкнулся с потерей в составе, потеряв ключевого полузащитника, передают Vesti.kz.

По информации пресс-службы клуба, Шохбоз Умаров не сможет принять участие в ближайших матчах из-за травмы, полученной на тренировке. Медицинская служба сообщает, что хавбек из Узбекистана выбыл на срок до двух недель из-за повреждения бедра.

В нынешнем сезоне КПЛ он провел три матча, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Умаров успел поиграть за такие клубы, как шымкентский "Ордабасы", белорусские "Энергетик-БГУ", БАТЭ и узбекский АГМК.

"Туран" занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе шесть очков после четырех матчей. Следующий поединок туркестанцы проведут дома против "Астаны" 20 апреля.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 4 3 1 0 11-3 10
2 Актобе 4 3 1 0 10-2 10
3 Астана 4 3 1 0 8-2 10
4 Тобол 4 2 2 0 4-1 8
5 Елимай 4 2 1 1 7-3 7
6 Туран 4 2 0 2 7-6 6
7 Женис 4 0 4 0 1-1 4
8 Окжетпес 4 1 1 2 4-6 4
9 Жетысу 4 0 3 1 1-4 3
10 Атырау 4 1 0 3 4-11 3
11 Кызылжар 4 0 2 2 3-6 2
12 Кайсар 4 0 2 2 3-8 2
13 Улытау 4 0 2 2 1-6 2
14 Ордабасы 4 0 2 2 1-6 2

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