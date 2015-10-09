Казахстанский клуб потерял лидера из Узбекистана

Футбольный клуб "Туран" из Туркестана столкнулся с потерей в составе, потеряв ключевого полузащитника, передают Vesti.kz.

По информации пресс-службы клуба, Шохбоз Умаров не сможет принять участие в ближайших матчах из-за травмы, полученной на тренировке. Медицинская служба сообщает, что хавбек из Узбекистана выбыл на срок до двух недель из-за повреждения бедра.

В нынешнем сезоне КПЛ он провел три матча, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Умаров успел поиграть за такие клубы, как шымкентский "Ордабасы", белорусские "Энергетик-БГУ", БАТЭ и узбекский АГМК.

"Туран" занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе шесть очков после четырех матчей. Следующий поединок туркестанцы проведут дома против "Астаны" 20 апреля.