Сорвался трансфер нападающего "Астаны" с зарплатой в 15 тысяч долларов

Форвард "Астаны" Ннамди Аханону продолжит выступать за столичную команду, сообщает корреспондент Vesti.kz.

23-летний футболист не вписывается в планы тренерского штаба, поэтому в новом сезоне Аханону еще не выходил на поле.

Кокшетауский "Окжетпес" планировал взять Аханону в аренду с условием, что большую часть заработной платы будет покрывать "Астана", однако финансовые проблемы "синегорцев" вынудили их отказаться от сделки.

По данным источника, близкому к ситуации, нигерийский футболист зарабатывает около 15 тысяч долларов в месяц (свыше 7,7 миллионов тенге).

Добавим, что в прошедшем сезоне Аханону сыграл 25 матчей и забил три гола за "Астану". До переезда в Казахстан нападающий выступал в чемпионате Албании за "Турбину" и "Скендербеу".

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