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Вчера 14:15
 

Сорвался трансфер нападающего "Астаны" с зарплатой в 15 тысяч долларов

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Сорвался трансфер нападающего "Астаны" с зарплатой в 15 тысяч долларов ©ФК "Астана"

Форвард "Астаны" Ннамди Аханону продолжит выступать за столичную команду, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Форвард "Астаны" Ннамди Аханону продолжит выступать за столичную команду, сообщает корреспондент Vesti.kz.

23-летний футболист не вписывается в планы тренерского штаба, поэтому в новом сезоне Аханону еще не выходил на поле.

Кокшетауский "Окжетпес" планировал взять Аханону в аренду с условием, что большую часть заработной платы будет покрывать "Астана", однако финансовые проблемы "синегорцев" вынудили их отказаться от сделки.

По данным источника, близкому к ситуации, нигерийский футболист зарабатывает около 15 тысяч долларов в месяц (свыше 7,7 миллионов тенге).

Добавим, что в прошедшем сезоне Аханону сыграл 25 матчей и забил три гола за "Астану". До переезда в Казахстан нападающий выступал в чемпионате Албании за "Турбину" и "Скендербеу".

В "Астане" выступили с заявлением по легионеру

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 4 3 1 0 11-3 10
2 Актобе 4 3 1 0 10-2 10
3 Астана 4 3 1 0 8-2 10
4 Тобол 4 2 2 0 4-1 8
5 Елимай 4 2 1 1 7-3 7
6 Туран 4 2 0 2 7-6 6
7 Женис 4 0 4 0 1-1 4
8 Окжетпес 4 1 1 2 4-6 4
9 Жетысу 4 0 3 1 1-4 3
10 Атырау 4 1 0 3 4-11 3
11 Кызылжар 4 0 2 2 3-6 2
12 Кайсар 4 0 2 2 3-8 2
13 Улытау 4 0 2 2 1-6 2
14 Ордабасы 4 0 2 2 1-6 2

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