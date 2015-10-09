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Англия
Вчера 13:57
 

Стало известно, что Сатпаев может стать одноклубником Беллингема

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Стало известно, что Сатпаев может стать одноклубником Беллингема ©ФК "Кайрат"

Лондонский "Челси" вырвался в лидеры гонки за 19-летним полузащитником "Сандерленда" Джоуба Беллингема, передают Vesti.kz.

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Лондонский "Челси" вырвался в лидеры гонки за 19-летним полузащитником "Сандерленда" Джоуба Беллингема, передают Vesti.kz.

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"Челси" в погоне за новым талантом

Руководство "синих" в последние годы приобрело множество игроков на разные позиции. Несмотря на это, они не собираются останавливаться и в грядущее трансферное окно. По информации Transfermarkt, столичный клуб Великобритании серьезно заинтересовался самым ценным игроком Чемпионшипа (второй по силе чемпионат в Англии).

Кто такой Джоуб Беллингем?

А именно Джоубом Беллингемом, который является братом известного полузащитника мадридского "Реала" Джуда. Талантливый хавбек также привлек внимание "Манчестер Юнайтед",  "Арсенала", "Тоттенхэма", "Брайтона" и "Кристал Пэлас". Однако "Челси" опережает конкурентов. Сам Беллингем-младший полон решимости продолжить карьерный рост и выступать на самом высоком уровне.


В текущем сезоне у него четыре гола и три результативные передачи в 36 матчах за "Сандерленд". На данный момент англичанин оценивается в 22 миллиона евро.

Талант из Казахстана

Напомним, что с "Челси" также подписал контракт воспитанник алматинского "Кайрата" Дастан Сатпаев, который присоединится к английскому гранду после достижения 18 лет - в августе 2026 года.

Ранее разгромом завершился матч клуба Дастана Сатпаева в Лиге конференций. А в Казахстане нашли нового вундеркинда: ему 16 лет и он опередил Сатпаева.

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 31 22 7 2 72-30 73
2 Арсенал 31 17 11 3 56-26 62
3 Ноттингем Форест 31 17 6 8 51-37 57
4 Челси 31 15 8 8 54-37 53
5 Ньюкасл Юнайтед 30 16 5 9 52-39 53
6 Манчестер Сити 31 15 7 9 57-40 52
7 Астон Вилла 31 14 9 8 46-46 51
8 Фулхэм 31 13 9 9 47-42 48
9 Брайтон энд Хов Альбион 31 12 11 8 49-47 47
10 Борнмут 31 12 9 10 51-40 45
11 Кристал Пэлас 30 11 10 9 39-35 43
12 Брентфорд 31 12 6 13 51-47 42
13 Манчестер Юнайтед 31 10 8 13 37-41 38
14 Тоттенхэм Хотспур 31 11 4 16 58-45 37
15 Эвертон 31 7 14 10 33-38 35
16 Вест Хэм Юнайтед 31 9 8 14 35-52 35
17 Вулверхэмптон Уондерерс 31 9 5 17 43-59 32
18 Ипсвич 31 4 8 19 31-65 20
19 Лестер Сити 31 4 5 22 25-70 17
20 Саутгемптон 31 2 4 25 23-74 10

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