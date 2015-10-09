Стало известно, что Сатпаев может стать одноклубником Беллингема

Лондонский "Челси" вырвался в лидеры гонки за 19-летним полузащитником "Сандерленда" Джоуба Беллингема, передают Vesti.kz.

"Челси" в погоне за новым талантом

Руководство "синих" в последние годы приобрело множество игроков на разные позиции. Несмотря на это, они не собираются останавливаться и в грядущее трансферное окно. По информации Transfermarkt, столичный клуб Великобритании серьезно заинтересовался самым ценным игроком Чемпионшипа (второй по силе чемпионат в Англии).

Кто такой Джоуб Беллингем?

А именно Джоубом Беллингемом, который является братом известного полузащитника мадридского "Реала" Джуда. Талантливый хавбек также привлек внимание "Манчестер Юнайтед", "Арсенала", "Тоттенхэма", "Брайтона" и "Кристал Пэлас". Однако "Челси" опережает конкурентов. Сам Беллингем-младший полон решимости продолжить карьерный рост и выступать на самом высоком уровне.

Талант из Казахстана

В текущем сезоне у него четыре гола и три результативные передачи в 36 матчах за "Сандерленд". На данный момент англичанин оценивается в 22 миллиона евро.

Напомним, что с "Челси" также подписал контракт воспитанник алматинского "Кайрата" Дастан Сатпаев, который присоединится к английскому гранду после достижения 18 лет - в августе 2026 года.

Ранее разгромом завершился матч клуба Дастана Сатпаева в Лиге конференций. А в Казахстане нашли нового вундеркинда: ему 16 лет и он опередил Сатпаева.

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