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Вчера 18:43
 

Иностранец не получил все деньги и разнес чемпионат

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Иностранец не получил все деньги и разнес чемпионат ©ФК "Туран"

Бывший защитник "Аксу" и "Турана" Марко Николич откровенно поделился своим опытом в казахстанском футболе, передают Vesti.kz.

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Бывший защитник "Аксу" и "Турана" Марко Николич откровенно поделился своим опытом в казахстанском футболе, передают Vesti.kz.

Сейчас сербский футболист играет за азербайджанский клуб "Сабаил".

"До сих пор не получил все деньги. Это первый случай в карьере, когда я играл сезон без премий. Даже когда мы выиграли матч на открытии стадиона в Туркестане - просто сказали "спасибо" и все. Никаких эмоций, никаких бонусов", - поделился он в интервью для Meta-ratings.kz.

Он также выразил недоумение по поводу общей ситуации в казахстанском футболе:

"Честно, не понимаю политики футбола в Казахстане. Каждый год 80 процентов команды и руководство меняются - независимо от результата. Это шаг назад. Даже на сборах в Турции нам говорили: если будут результаты - будет зарплата. Не будет - может случиться все, что угодно".

За свою карьеру 27-летний Николич поиграл за такие команды, как литовский "Ритеряй", венгерские "Дебрецен" и "Будафоки-МТЕ", сербские "Рад", "Инджия", "Земун" и украинский "Арсенал-Киев".

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 4 3 1 0 11-3 10
2 Актобе 4 3 1 0 10-2 10
3 Астана 4 3 1 0 8-2 10
4 Тобол 4 2 2 0 4-1 8
5 Елимай 4 2 1 1 7-3 7
6 Туран 4 2 0 2 7-6 6
7 Женис 4 0 4 0 1-1 4
8 Окжетпес 4 1 1 2 4-6 4
9 Жетысу 4 0 3 1 1-4 3
10 Атырау 4 1 0 3 4-11 3
11 Кызылжар 4 0 2 2 3-6 2
12 Кайсар 4 0 2 2 3-8 2
13 Улытау 4 0 2 2 1-6 2
14 Ордабасы 4 0 2 2 1-6 2

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Кубок Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Туркестанская обл., Туркестан   •   1/8 финала, мужчины
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