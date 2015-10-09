Иностранец не получил все деньги и разнес чемпионат

Бывший защитник "Аксу" и "Турана" Марко Николич откровенно поделился своим опытом в казахстанском футболе, передают Vesti.kz.

Сейчас сербский футболист играет за азербайджанский клуб "Сабаил".

"До сих пор не получил все деньги. Это первый случай в карьере, когда я играл сезон без премий. Даже когда мы выиграли матч на открытии стадиона в Туркестане - просто сказали "спасибо" и все. Никаких эмоций, никаких бонусов", - поделился он в интервью для Meta-ratings.kz.

Он также выразил недоумение по поводу общей ситуации в казахстанском футболе:

"Честно, не понимаю политики футбола в Казахстане. Каждый год 80 процентов команды и руководство меняются - независимо от результата. Это шаг назад. Даже на сборах в Турции нам говорили: если будут результаты - будет зарплата. Не будет - может случиться все, что угодно".

За свою карьеру 27-летний Николич поиграл за такие команды, как литовский "Ритеряй", венгерские "Дебрецен" и "Будафоки-МТЕ", сербские "Рад", "Инджия", "Земун" и украинский "Арсенал-Киев".