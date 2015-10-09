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Англия
Вчера 19:18
 

"Ман Сити" упустил таланта после Хусанова: теперь его цена 60 миллионов

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"Ман Сити" упустил таланта после Хусанова: теперь его цена 60 миллионов ©instagram.com/mancity

"Реал Бетис" и талантливый полузащитник Серхи Алтимира подписали новое соглашение, передают Vesti.kz.

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"Реал Бетис" и талантливый полузащитник Серхи Алтимира подписали новое соглашение, передают Vesti.kz.

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По информации инсайдера Фабрицио Романо, контракт будет действовать до июня 2029 года, а сумма отступных составит 60 миллионов евро.

Напомним, что в январе Алтимира попал в шорт-лист "Манчестер Сити" для укрепления линии полузащиты.

В том же месяце защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов, перешедший из французского "Ланса" за 40 миллионов евро, стал игроком "Сити". Хусанов также выступал за белорусский "Энергетик-БГУ" и является воспитанником узбекского клуба "Бунедкор". На его счету шесть матчей в АПЛ и одна желтая карточка.


Алтимира начинал свою карьеру в молодежных командах "Кардедеу", "Барселоны" и "Сабаделя", а в 2023 году перебрался в "Бетис" из "Хетафе" за два миллиона евро. В текущем сезоне Ла Лиги он сыграл 26 матчей и отдал одну голевую передачу.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 31 22 7 2 72-30 73
2 Арсенал 31 17 11 3 56-26 62
3 Ноттингем Форест 31 17 6 8 51-37 57
4 Челси 31 15 8 8 54-37 53
5 Ньюкасл Юнайтед 30 16 5 9 52-39 53
6 Манчестер Сити 31 15 7 9 57-40 52
7 Астон Вилла 31 14 9 8 46-46 51
8 Фулхэм 31 13 9 9 47-42 48
9 Брайтон энд Хов Альбион 31 12 11 8 49-47 47
10 Борнмут 31 12 9 10 51-40 45
11 Кристал Пэлас 30 11 10 9 39-35 43
12 Брентфорд 31 12 6 13 51-47 42
13 Манчестер Юнайтед 31 10 8 13 37-41 38
14 Тоттенхэм Хотспур 31 11 4 16 58-45 37
15 Эвертон 31 7 14 10 33-38 35
16 Вест Хэм Юнайтед 31 9 8 14 35-52 35
17 Вулверхэмптон Уондерерс 31 9 5 17 43-59 32
18 Ипсвич 31 4 8 19 31-65 20
19 Лестер Сити 31 4 5 22 25-70 17
20 Саутгемптон 31 2 4 25 23-74 10

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