"Ман Сити" упустил таланта после Хусанова: теперь его цена 60 миллионов

"Реал Бетис" и талантливый полузащитник Серхи Алтимира подписали новое соглашение, передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, контракт будет действовать до июня 2029 года, а сумма отступных составит 60 миллионов евро.

Напомним, что в январе Алтимира попал в шорт-лист "Манчестер Сити" для укрепления линии полузащиты.

В том же месяце защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов, перешедший из французского "Ланса" за 40 миллионов евро, стал игроком "Сити". Хусанов также выступал за белорусский "Энергетик-БГУ" и является воспитанником узбекского клуба "Бунедкор". На его счету шесть матчей в АПЛ и одна желтая карточка.

Алтимира начинал свою карьеру в молодежных командах "Кардедеу", "Барселоны" и "Сабаделя", а в 2023 году перебрался в "Бетис" из "Хетафе" за два миллиона евро. В текущем сезоне Ла Лиги он сыграл 26 матчей и отдал одну голевую передачу.