Сборная Казахстана прибыла в Хошимин на матчи с Вьетнамом

Сборная Казахстана по футзалу успешно прибыла в Хошимин, где под руководством Пауло Рикардо Кака проведет два товарищеских матча с командой Вьетнама, передают Vesti.kz.

С составом казахстанской команды можно ознакомиться здесь.

Расписание матчей:

Вьетнам - Казахстан: 13 апреля 2025 года, 17:00



Вьетнам - Казахстан: 15 апреля 2025 года, 17:00

Ранее сборная Казахстана по футзалу покинула топ-5 мирового рейтинга ФИФА и осталась без бразильского игрока из "Кайрата".

Еще стало известно, что лидеры национальной команды в ближайший год завершат карьеру.

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