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Сборная Казахстана
Вчера 23:51
 

Сборная Казахстана прибыла в Хошимин на матчи с Вьетнамом

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Сборная Казахстана прибыла в Хошимин на матчи с Вьетнамом ©instagram.com/kff_team_futsal

Сборная Казахстана по футзалу успешно прибыла в Хошимин, где под руководством Пауло Рикардо Кака проведет два товарищеских матча с командой Вьетнама, передают Vesti.kz.

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Сборная Казахстана по футзалу успешно прибыла в Хошимин, где под руководством Пауло Рикардо Кака проведет два товарищеских матча с командой Вьетнама, передают Vesti.kz.

С составом казахстанской команды можно ознакомиться здесь.

Расписание матчей:

  • Вьетнам - Казахстан: 13 апреля 2025 года, 17:00
  • Вьетнам - Казахстан: 15 апреля 2025 года, 17:00


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    Международные товарищеские матчи 2024/25   •   Вьетнам, Хошимин   •   Товарищеский матч, мужчины
    13 апреля 17:00   •   не начат
    Вьетнам
    Вьетнам
    - : -
    Казахстан
    Казахстан
    Кто победит в основное время?
    Вьетнам
    Ничья
    Казахстан
    Проголосовало 54 человек
    Сборная РК по футзалу Казахстан Футзал Вьетнам

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