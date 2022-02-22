Сборная Казахстана прибыла в Хошимин на матчи с Вьетнамом

Сборная Казахстана по футзалу успешно прибыла в Хошимин, где под руководством Пауло Рикардо Кака проведет два товарищеских матча с командой Вьетнама, передают Vesti.kz.
С составом казахстанской команды можно ознакомиться здесь.
Расписание матчей:
Ранее сборная Казахстана по футзалу покинула топ-5 мирового рейтинга ФИФА и осталась без бразильского игрока из "Кайрата".
Еще стало известно, что лидеры национальной команды в ближайший год завершат карьеру.
"Кайрат" расстается с тренером и "новичком" сборной Казахстана? Президент клуба дал ответ
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