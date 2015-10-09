Месси выбрал, в каком клубе будет играть

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси близок к продлению контракта с "Интер Майами", передают Vesti.kz.

По данным журналиста Дэвида Орнштейна, стороны активно ведут переговоры и уже на финальной стадии согласования условий. Текущий контракт Месси рассчитан до конца 2025 года, а новое соглашение может быть подписано совсем скоро. Ожидается, что 37-летний аргентинец станет лицом клуба на новом стадионе, который откроется в 2026 году.

Напомним, Месси выступал за "Барселону" с 2003 по 2021 год, после чего два сезона провел в "Пари Сен-Жермене", а с 2023-го начал защищать цвета "Интер Майами" из МЛС.

Месси удерживает рекорд по количеству завоеванных "Золотых мячей" - на его счету восемь наград. Ближайший конкурент аргентинца, Криштиану Роналду из Португалии, становился обладателем этого приза пять раз.

Ранее Лидер "Барселоны" рассказал о сложных отношениях с Месси.

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