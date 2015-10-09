Лидер "Барсы" открыл правду о сложных отношениях с Месси

Вратарь сборной Германии Марк-Андре Тер Штеген, несмотря на курс реабилитации из-за травмы, продолжает привлекать внимание в СМИ. В своем интервью изданию Bild он поделился подробностями о своем взаимоотношении с Лионелем Месси и о трудных моментах карьеры в "Барселоне", передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Напряженные отношения с Месси

Тер Штеген признает, что наблюдать за игрой Месси - это нечто уникальное. Он подчеркивает, что аргентинец обладает способностью видеть те моменты, которые не доступны другим игрокам. Однако, когда речь зашла о их отношениях, вратарь оставил вопрос открытым, намекнув на их непростое взаимодействие в клубе. "Иногда было так, что из-за меня Месси был расстроен, а я - из-за него", - добавил немец.

Конфликт с Клаудио Браво и мысли о смене клуба

Тер Штеген также вспомнил период соперничества с Клаудио Браво, когда он задумывался о смене клуба. Он рассказал, что не был доволен своим положением в "Барселоне", несмотря на титулы, которые выигрывал с командой.

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Уход в "Ман Сити" и предложение Гвардиолы

В момент, когда Пеп Гвардиола начал строить новый проект в "Манчестер Сити", Тер Штеген рассматривал возможность перехода. Гвардиола лично предложил ему стать частью нового проекта, что стало для вратаря привлекательным вариантом. Однако тренер "Барселоны" Луис Энрике не отпустил его, и Тер Штеген остался в клубе, где продолжил строить свою успешную карьеру.

Отношения с "Барсой" и титулы

Несмотря на сложные моменты, включая конфликты с партнерами по команде, Тер Штеген добился успеха в "Барселоне" и стал ключевой фигурой в команде, завоевав множество титулов.

Напомним, Месси выступал за "Барселону" с 2003 по 2021 год, после чего два сезона провел в "Пари Сен-Жермене". А с 2023-го защищает цвета "Интер Майами" из МЛС.

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