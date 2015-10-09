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Испания
9 апреля 14:03
 

"Барселона" выбрала первого игрока для летней продажи

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"Барселона" выбрала первого игрока для летней продажи ©Depositphotos/jarino

ФК "Барселона" однозначно заявил, что карьера Клемана Лангле в клубе завершена. Спортивное руководство, возглавляемое Деку, готово организовать первую продажу этого лета. Французский защитник, который сейчас находится в аренде в мадридском "Атлетико", не входит в планы Ханс-Дитера Флика на следующий сезон, и его уход - вопрос времени, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

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ФК "Барселона" однозначно заявил, что карьера Клемана Лангле в клубе завершена. Спортивное руководство, возглавляемое Деку, готово организовать первую продажу этого лета. Французский защитник, который сейчас находится в аренде в мадридском "Атлетико", не входит в планы Ханс-Дитера Флика на следующий сезон, и его уход - вопрос времени, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

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"Барса" не отдаст Лангле за меньшую сумму

"Барса" заявила, что готова продать Лангле только за сумму от 10 миллионов евро. Именно эту цифру клуб озвучил в переговорах, и не собирается уступать даже таким прямым конкурентам, как "Атлетико". Клуб устал ждать и теперь сосредоточен на сделках, которые помогут улучшить финансовое положение.


Интерес "Атлетико" и опыт Лангле

"Атлетико" заинтересован в продолжении сотрудничества с Лангле после его аренды. За сезон в Мадриде он сыграл 29 матчей, забив два гола и сделав две передачи. Несмотря на непостоянные появления в стартовом составе, Симеоне ценит его опыт и адаптивность. Однако на "Метрополитано" уверены, что смогут приобрести Лангле по выгодной цене, как это было с Вильей или Суаресом. На этот раз "Барселона" не поддастся давлению.

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Контракт до 2027 года и планы "Барселоны"

Лангле продлил контракт с "Барселоной" до 2027 года перед уходом в аренду, что дает клубу возможность маневрировать на рынке и не соглашаться на более низкие предложения. Ожидается, что Лангле станет одним из первых игроков, которых "Барса" продаст этим летом в рамках "плана отхода", чтобы укрепить финансовое положение клуба.

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Будущее Лангле и другие возможные клубы

Если "Атлетико" не согласится на запрашиваемую сумму, Лангле вернется в "Барселону", пока клуб не найдет других вариантов. Также не исключено, что интерес к игроку проявят другие клубы как в Ла Лиге, так и за рубежом.


Четкий сигнал от "Барселоны"

Эта продажа станет первым шагом в стратегии "Барселоны" по укреплению ее финансов. Клуб посылает сигнал: каждое движение на рынке должно способствовать улучшению экономической ситуации. Лангле будет первым, но не единственным, и этим летом можно ожидать других значимых продаж.

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