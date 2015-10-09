"Барселона" выбрала первого игрока для летней продажи

ФК "Барселона" однозначно заявил, что карьера Клемана Лангле в клубе завершена. Спортивное руководство, возглавляемое Деку, готово организовать первую продажу этого лета. Французский защитник, который сейчас находится в аренде в мадридском "Атлетико", не входит в планы Ханс-Дитера Флика на следующий сезон, и его уход - вопрос времени, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

"Барса" не отдаст Лангле за меньшую сумму

"Барса" заявила, что готова продать Лангле только за сумму от 10 миллионов евро. Именно эту цифру клуб озвучил в переговорах, и не собирается уступать даже таким прямым конкурентам, как "Атлетико". Клуб устал ждать и теперь сосредоточен на сделках, которые помогут улучшить финансовое положение.

Интерес "Атлетико" и опыт Лангле

"Атлетико" заинтересован в продолжении сотрудничества с Лангле после его аренды. За сезон в Мадриде он сыграл 29 матчей, забив два гола и сделав две передачи. Несмотря на непостоянные появления в стартовом составе, Симеоне ценит его опыт и адаптивность. Однако на "Метрополитано" уверены, что смогут приобрести Лангле по выгодной цене, как это было с Вильей или Суаресом. На этот раз "Барселона" не поддастся давлению.

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Контракт до 2027 года и планы "Барселоны"

Лангле продлил контракт с "Барселоной" до 2027 года перед уходом в аренду, что дает клубу возможность маневрировать на рынке и не соглашаться на более низкие предложения. Ожидается, что Лангле станет одним из первых игроков, которых "Барса" продаст этим летом в рамках "плана отхода", чтобы укрепить финансовое положение клуба.

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Будущее Лангле и другие возможные клубы

Если "Атлетико" не согласится на запрашиваемую сумму, Лангле вернется в "Барселону", пока клуб не найдет других вариантов. Также не исключено, что интерес к игроку проявят другие клубы как в Ла Лиге, так и за рубежом.

Четкий сигнал от "Барселоны"

Эта продажа станет первым шагом в стратегии "Барселоны" по укреплению ее финансов. Клуб посылает сигнал: каждое движение на рынке должно способствовать улучшению экономической ситуации. Лангле будет первым, но не единственным, и этим летом можно ожидать других значимых продаж.