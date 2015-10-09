Хусанову сообщили плохие новости в "Манчестер Сити". Подробности

Узбекистанский защитник "Манчестер Сити" Абдукодир Хусанов узнал плохие новости в английской команде, передают Vesti.kz.

Возможный уход Холанда

Главной проблемой действующих чемпионов АПЛ может стать уход норвежского форварда Эрлинга Холанда. Ранее сообщалось, что главный бомбардир команды разочаровался в коллективе и уже присматривается к французскому "Пари Сен-Жермен" и мюнхенской "Баварии".

А что по Хусанову?

Этот уход может сказаться и на новичке Хусанове. Как оказалось, в первые дни в стане "горожан" узбекистанец получал большую моральную поддержку от Холанда.

"Он (Холанд) не оставлял его в одиночестве, как когда тот (Хусанов) ошибался, так и когда выигрывал. Быть в одной команде с таким игроком - большой успех для молодого игрока", - информирует Zamin.

Напомним, что норвежец перебрался в Манчестер из дортмундской "Боруссии" в июле 2022 года за 50 миллионов евро. В текущем сезоне Холанд провел 40 матчей, забил 30 голов и отдал четыре результативных передачи.

Хусанов же пополнил ряды коллектива испанца Пепа Гвардиолы лишь в январе 2025-го, когда совершил трансфер из французского "Ланса" за 40 миллионов евро. На данный момент у него шесть игр в чемпионате.

Ранее стало известно, что Хусанов испытывает проблемы в "Ман Сити" и был назван виновник. А Гвардиола "разочаровался" в Хусанове и предложил контракт другому футболисту.

Гвардиола решил отказаться от Хусанова и не пожалел. Подробности