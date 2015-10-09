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Англия
9 апреля 14:40
 

Хусанову сообщили плохие новости в "Манчестер Сити". Подробности

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Хусанову сообщили плохие новости в "Манчестер Сити". Подробности ©ФК "Манчестер Сити"

Узбекистанский защитник "Манчестер Сити" Абдукодир Хусанов узнал плохие новости в английской команде, передают Vesti.kz.

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Узбекистанский защитник "Манчестер Сити" Абдукодир Хусанов узнал плохие новости в английской команде, передают Vesti.kz.

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Возможный уход Холанда

Главной проблемой действующих чемпионов АПЛ может стать уход норвежского форварда Эрлинга Холанда. Ранее сообщалось, что главный бомбардир команды разочаровался в коллективе и уже присматривается к французскому "Пари Сен-Жермен" и мюнхенской "Баварии".


А что по Хусанову?

Этот уход может сказаться и на новичке Хусанове. Как оказалось, в первые дни в стане "горожан" узбекистанец получал большую моральную поддержку от Холанда.

"Он (Холанд) не оставлял его в одиночестве, как когда тот (Хусанов) ошибался, так и когда выигрывал. Быть в одной команде с таким игроком - большой успех для молодого игрока", - информирует Zamin.

Напомним, что норвежец перебрался в Манчестер из дортмундской "Боруссии" в июле 2022 года за 50 миллионов евро. В текущем сезоне Холанд провел 40 матчей, забил 30 голов и отдал четыре результативных передачи.

Хусанов же пополнил ряды коллектива испанца Пепа Гвардиолы лишь в январе 2025-го, когда совершил трансфер из французского "Ланса" за 40 миллионов евро. На данный момент у него шесть игр в чемпионате.

Ранее стало известно, что Хусанов испытывает проблемы в "Ман Сити" и был назван виновник. А Гвардиола "разочаровался" в Хусанове и предложил контракт другому футболисту.

Гвардиола решил отказаться от Хусанова и не пожалел. Подробности

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 31 22 7 2 72-30 73
2 Арсенал 31 17 11 3 56-26 62
3 Ноттингем Форест 31 17 6 8 51-37 57
4 Челси 31 15 8 8 54-37 53
5 Ньюкасл Юнайтед 30 16 5 9 52-39 53
6 Манчестер Сити 31 15 7 9 57-40 52
7 Астон Вилла 31 14 9 8 46-46 51
8 Фулхэм 31 13 9 9 47-42 48
9 Брайтон энд Хов Альбион 31 12 11 8 49-47 47
10 Борнмут 31 12 9 10 51-40 45
11 Кристал Пэлас 30 11 10 9 39-35 43
12 Брентфорд 31 12 6 13 51-47 42
13 Манчестер Юнайтед 31 10 8 13 37-41 38
14 Тоттенхэм Хотспур 31 11 4 16 58-45 37
15 Эвертон 31 7 14 10 33-38 35
16 Вест Хэм Юнайтед 31 9 8 14 35-52 35
17 Вулверхэмптон Уондерерс 31 9 5 17 43-59 32
18 Ипсвич 31 4 8 19 31-65 20
19 Лестер Сити 31 4 5 22 25-70 17
20 Саутгемптон 31 2 4 25 23-74 10

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Лига чемпионов 2024/25   •   Испания, Барселона   •   1/4 финала, мужчины
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