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Турция
9 апреля 19:33
 

Пришли хорошие новости по Зайнутдинову

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Пришли хорошие новости по Зайнутдинову ©ФК "Бешикташ"

Полузащитник турецкого "Бешикташа" и сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов близок к возвращению в строй после травмы, передают Vesti.kz.

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Полузащитник турецкого "Бешикташа" и сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов близок к возвращению в строй после травмы, передают Vesti.kz.

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По информации Turkiye Gazetesi, 26-летний игрок в ближайшие дни должен вернуться к тренировкам после травмы, из-за которой он пропустил несколько недель.

Однако Зайнутдинов не поможет "Бешикташу" в матче 31-го тура турецкой Суперлиги против "Башакшехира", который пройдет в субботу, 12 апреля. Отмечается, что казахстанец не успеет набрать оптимальные кондиции.

В текущем сезоне Зайнутдинов провел за "Бешикташ" 12 матчей и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

Зайнутдинов может стать одноклубником Канте. Подробности


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