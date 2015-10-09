Кержаков привез в "Кайрат" легионера. Теперь он лучший латераль в КПЛ?

Прошлым летом "Кайрат" усилил правый фланг обороны латералем из Сербии - Югом Станоевым, который стал важной частью алматинского клуба. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о недооцененной роли легионера в команде Рафаэля Уразбахтина.

Топ-статистика и универсальность

Станоев - креатура прежнего тренера алматинцев Александра Кержакова. Но несмотря на уход российского специалиста, серб остался в клубе и сохранил статус игрока основной обоймы. В прошлом, чемпионском сезоне у Юга было четыре голевые передачи в 11 матчах КПЛ. Достойный показатель для флангового игрока обороны.

Но в этом году, качества Станоева раскрываются еще ярче. И это учитывая, что конкуренция на флангах в "Кайрате" усилилась. Уразбахтин максимально использует универсальность Юга. Только в рамках нынешнего сезона он сыграл уже на трех позициях - левый защитник, правый защитник и правый полузащитник.

В последнем матче с "Атырау" Станоев отыграл все 90 минут в качестве правого полузащитника. Это выглядит скорее контратакующим вариантом игры и правый фланг с точки зрения обороны представляется вариативным и надежным в оборонительной части.

Уразбахтин раскрыл Станоева в новых ролях

Юг тактически грамотно интерпретирует свою роль. У него есть игровая дисциплина и как раз поэтому он котируется, как при прежнем тренере, так и при нынешнем. Умение своевременно подключиться в атаку - еще одно важное качество серба. В этом сезоне оно принесло ему уже два забитых мяча и голевую передачу.

Универсальность, мобильность и умение быть тактическим хамелеоном - совокупность этих факторов позволяет Станоеву считаться очень важной и эффективной опцией в построениях Уразбахтина. В данном случае можно говорить, что по цена-качество Юг один из лучших легионеров "Кайрата", а может и всей лиги.

По периоду Кержакова в "Кайрате" немало противоречивых отзывов, но по части приглашения Станоева ему стоит отдать должное. Этот трансфер сработал и даже в некоторой степени превзошел ожидания.

Фото: ФК "Кайрат"©