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КПЛ
9 апреля 23:52
 

Кержаков привез в "Кайрат" легионера. Теперь он лучший латераль в КПЛ?

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Кержаков привез в "Кайрат" легионера. Теперь он лучший латераль в КПЛ? ©ФК "Кайрат"

Прошлым летом "Кайрат" усилил правый фланг обороны латералем из Сербии - Югом Станоевым, который стал важной частью алматинского клуба. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о недооцененной роли легионера в команде Рафаэля Уразбахтина. 

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Прошлым летом "Кайрат" усилил правый фланг обороны латералем из Сербии - Югом Станоевым, который стал важной частью алматинского клуба. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о недооцененной роли легионера в команде Рафаэля Уразбахтина. 

Топ-статистика и универсальность 

Станоев - креатура прежнего тренера алматинцев Александра Кержакова. Но несмотря на уход российского специалиста, серб остался в клубе и сохранил статус игрока основной обоймы. В прошлом, чемпионском сезоне у Юга было четыре голевые передачи в 11 матчах КПЛ. Достойный показатель для флангового игрока обороны. 

Но в этом году, качества Станоева раскрываются еще ярче. И это учитывая, что конкуренция на флангах в "Кайрате" усилилась. Уразбахтин максимально использует универсальность Юга. Только в рамках нынешнего сезона он сыграл уже на трех позициях - левый защитник, правый защитник и правый полузащитник. 

В последнем матче с "Атырау" Станоев отыграл все 90 минут в качестве правого полузащитника. Это выглядит скорее контратакующим вариантом игры и правый фланг с точки зрения обороны представляется вариативным и надежным в оборонительной части. 

Уразбахтин раскрыл Станоева в новых ролях 

Юг тактически грамотно интерпретирует свою роль. У него есть игровая дисциплина и как раз поэтому он котируется, как при прежнем тренере, так и при нынешнем. Умение своевременно подключиться в атаку - еще одно важное качество серба. В этом сезоне оно принесло ему уже два забитых мяча и голевую передачу. 

Универсальность, мобильность и умение быть тактическим хамелеоном - совокупность этих факторов позволяет Станоеву считаться очень важной и эффективной опцией в построениях Уразбахтина. В данном случае можно говорить, что по цена-качество Юг один из лучших легионеров "Кайрата", а может и всей лиги. 

По периоду Кержакова в "Кайрате" немало противоречивых отзывов, но по части приглашения Станоева ему стоит отдать должное. Этот трансфер сработал и даже в некоторой степени превзошел ожидания. 

Фото: ФК "Кайрат"©

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 4 3 1 0 11-3 10
2 Актобе 4 3 1 0 10-2 10
3 Астана 4 3 1 0 8-2 10
4 Тобол 4 2 2 0 4-1 8
5 Елимай 4 2 1 1 7-3 7
6 Туран 4 2 0 2 7-6 6
7 Женис 4 0 4 0 1-1 4
8 Окжетпес 4 1 1 2 4-6 4
9 Жетысу 4 0 3 1 1-4 3
10 Атырау 4 1 0 3 4-11 3
11 Кызылжар 4 0 2 2 3-6 2
12 Кайсар 4 0 2 2 3-8 2
13 Улытау 4 0 2 2 1-6 2
14 Ордабасы 4 0 2 2 1-6 2

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