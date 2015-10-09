Звезда сборной Узбекистана договорился о контракте с топ-клубом Европы, но есть нюанс

Нападающий "Ромы" Элдор Шомуродов согласился урезать свою зарплату, чтобы продлить контракт с итальянским клубом, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Calciomercato.com.

По информации источника, 29-летний футболист сборной Узбекистана договорился о пролонгировании договора на один год - до лета 2027-го.

В текущем сезоне Шомуродов провел за римскую команду 30 матчей, забил 6 мячей и сделал 3 голевые передачи.

Форвард был куплен "Ромой" у "Дженоа" летом 2021 года. В 2017–2020 годах Шомуродов выступал за "Ростов".