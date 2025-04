Левандовски уделал Роналду в Лиге чемпионов. Месси недосягаем

Польский бомбардир "Барселоны" Роберт Левандовски оформил дубль в первом четвертьфинале Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" (4:0), сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

Эти мячи стали для него 104-м и 105-м в турнире - и это в всего лишь 131-й игре.

Таким образом, Роберт превзошел результат легендарного Криштиану Роналду: португалец добрался до отметки в 105 голов только к 140-му матчу.

Лучше Левандовски является лишь Лионель Месси, которому потребовалось 127 матчей, чтобы забить 105 мячей.

Didn’t come to play.

Came to conquer. 🏆 pic.twitter.com/GbypQzYEcQ