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Лига чемпионов
Вчера 07:35
 

Левандовски уделал Роналду в Лиге чемпионов. Месси недосягаем

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Левандовски уделал Роналду в Лиге чемпионов. Месси недосягаем ©x.com/FCBarcelona

Польский бомбардир "Барселоны" Роберт Левандовски оформил дубль в первом четвертьфинале Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" (4:0), сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

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Польский бомбардир "Барселоны" Роберт Левандовски оформил дубль в первом четвертьфинале Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" (4:0), сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

Эти мячи стали для него 104-м и 105-м в турнире - и это в всего лишь 131-й игре.

Таким образом, Роберт превзошел результат легендарного Криштиану Роналду: португалец добрался до отметки в 105 голов только к 140-му матчу.

Лучше Левандовски является лишь Лионель Месси, которому потребовалось 127 матчей, чтобы забить 105 мячей.

Количество матчей на 105 голов в Лиге чемпионов:

  1. Лионель Месси ("Барселона", ПСЖ) - 127;
  2. Роберт Левандовски ("Боруссия" Дортмунд, "Бавария", "Барселона") - 131;
  3. Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед", "Реал", "Ювентус") - 140.

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