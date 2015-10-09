Левандовски уделал Роналду в Лиге чемпионов. Месси недосягаем

Польский бомбардир "Барселоны" Роберт Левандовски оформил дубль в первом четвертьфинале Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" (4:0), сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".
Эти мячи стали для него 104-м и 105-м в турнире - и это в всего лишь 131-й игре.
Таким образом, Роберт превзошел результат легендарного Криштиану Роналду: португалец добрался до отметки в 105 голов только к 140-му матчу.
Лучше Левандовски является лишь Лионель Месси, которому потребовалось 127 матчей, чтобы забить 105 мячей.
Количество матчей на 105 голов в Лиге чемпионов:
- Лионель Месси ("Барселона", ПСЖ) - 127;
- Роберт Левандовски ("Боруссия" Дортмунд, "Бавария", "Барселона") - 131;
- Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед", "Реал", "Ювентус") - 140.
Didn’t come to play.— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 9, 2025
Came to conquer. 🏆 pic.twitter.com/GbypQzYEcQ
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