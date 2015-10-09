Разгром в матче "Барселоны" и камбэк ПСЖ в Лиге чемпионов

В ночь с 9 на 10 апреля, состоялись два матча 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Каталонская "Барселона" разобралась на своем поле с немецкой "Боруссией" (4:0). В первом тайме был забит лишь один гол - на 25-й минуте Рафинья открыл счет.

Остальные взятия ворот состоялись во втором тайме. На 48-й минуте Роберт Левандовски удвоил преимущество "сине-гранатовых". Спустя 18 минут польский ветеран оформил дубль и довел счет до разгромного. Окончательный результат на 77-й минуте оформил Ламин Ямаль.

Ответный матч в Дортмунде состоится в ночь с 15 на 16 апреля.

Французский ПСЖ принимал на своем поле английскую "Астон Виллу". Гости первыми открыли счет на 35-й минуте благодаря Моргану Роджерсу.

Парижане сумели отыграться спустя четыре минуты после мяча Дезире Дуэ. После перерыва хозяева поля забили еще два гола. На 49-й минуте отличился грузинский вингер Хвича Кварацхелия, а на 92-й Нуну Мендеш, установив окончательный счет (3:1).

Ответная игра в Англии пройдет в ночь с 15 на 16 апреля по казахстанскому времени.

Напомним, свои первые четвертьфинальные матчи выиграли английский "Арсенал" и итальянский "Интер". "Канониры" разгромили на своем поле испанский "Реал" со счетом 3:0, а "Интер" победил в Мюнхене "Баварию" (2:1).