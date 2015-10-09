"Реал" разбит в Лондоне, а "Бавария" капитулировала в 1/4 финала Лиги чемпионов

Состоялись первые игры 1/4 финала Лиги чемпионов. С их результатами знакомят Vesti.kz.

"Арсенал" разгромил "Реал" в Лондоне со счетом 3:0. Основные события в матче произошли после перерыва, когда "канониры" забили все свои голы благодаря дублю Деклана Райса (58-я минута, 70-я) и усилиям Микеля Мерино (75-я). При этом на 90+4-й минуте у "сливочных" красную карточку заработал Эдуарду Камавинга.

Этим самым "Арсенал" сделал серьезный шаг для выхода в полуфинал турнира, но "Реал" умеет творить чудеса, хоть и сложно это будет сделать при нынешней форме подопечных Карло Анчелотти. Ответная встреча пройдет 16 апреля в Мадриде, где и решится исход двухраундового противостояния, а победитель в 1/2 финала сыграет с сильнейшим в паре ПСЖ - "Астон Вилла".

"Бавария" капитулировала в родных стенах перед "Интером" - 1:2.

У гостей отличились Лаутаро Мартинес (38-я) и Давиде Фраттези (88-я). У хозяев один мяч отыграл Томас Мюллер (85-я).

Стоит отметить, что в конце матча мюнхенцы организовали серьезное давление на ворота Яна Зоммера, но уйти от поражения так и не сумели. 1:2 это не 0:3, но все равно будет непросто в ответной игре футболистам Венсана Компани. Хотя если "Интер" сумел победить в гостях, то почему бы "Баварии" не попытаться это повторить ценой невероятных усилий 16-го числа. Определенно, ставить точку в этой паре рановато, а победитель в полуфинале встретится с сильнейшим матча "Барселона" - "Боруссия" Дортмунд.

Кстати, в ночь на 10 апреля сыграют ПСЖ - "Астон Вилла" и "Барселона" - "Боруссия" Дортмунд.