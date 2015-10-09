Провал "Реала" в Лиге чемпионов: кто виноват и что сказал Анчелотти?

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался после разгромного поражения от "Арсенала" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Игра в Лондоне завершилась убедительной победой хозяев - 3:0.

"Реал" разбит в Лондоне, а "Бавария" капитулировала в 1/4 финала Лиги чемпионов

"Мы неплохо держались на протяжении часа, но затем допустили ошибки при стандартах и поплатились за это. Команда психологически просела, а поражение получилось тяжелым, особенно учитывая разницу между первым и вторым таймами. В первой половине нам многое удавалось, а во второй мы не смогли это повторить. В ответной игре постараемся сделать все возможное, чтобы отыграться", - цитирует Анчелотти Marca.

О причинах поражения

"Нам не хватило футбола. После двух пропущенных мячей команда пала духом. До этого игра была достаточно сбалансированной: соперник контролировал мяч, но не создавал особой остроты. Все изменилось после их голов. Теперь нам нужно смотреть только вперед, быть готовыми идти на жертвы и действовать как единое целое".

О шансах на камбэк

"Это будет очень непросто, но мы обязаны бороться с первой до последней минуты".

Ответная встреча команд пройдет 16 апреля в Мадриде. Победитель двухраундового противостояния сыграет в 1/2 финала с сильнейшим в паре ПСЖ - "Астон Вилла".