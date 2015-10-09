Куртуа указал на виновного в разгроме "Реала" от "Арсенала" в ЛЧ

Вратарь "Реала" Тибо Куртуа прокомментировал поражение команды от "Арсенала" в Лиге чемпионов, передают Vesti.kz.

Первая встреча 1/4 финала в Лондоне завершилась со счетом 3:0 в пользу "канониров".

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"Я считал, что правильно разместил стенку. Обычно я ставлю дополнительного игрока. Я беру на себя ответственность за случившееся - возможно, мне следовало поставить еще одного человека. Я не ожидал, что Райс сможет так сильно закрутить мяч. Второй гол был действительно великолепным.

Но оба этих гола стали результатом ненужных фолов, когда опасности не было. Возможно, нам не стоило их совершать", - поделился мнением Куртуа с ESPN.