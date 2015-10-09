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Лига чемпионов
9 апреля 09:06
 

Куртуа указал на виновного в разгроме "Реала" от "Арсенала" в ЛЧ

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Куртуа указал на виновного в разгроме "Реала" от "Арсенала" в ЛЧ ©Depositphotos/canno73

Вратарь "Реала" Тибо Куртуа прокомментировал поражение команды от "Арсенала" в Лиге чемпионов, передают Vesti.kz.

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Вратарь "Реала" Тибо Куртуа прокомментировал поражение команды от "Арсенала" в Лиге чемпионов, передают Vesti.kz.

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Первая встреча 1/4 финала в Лондоне завершилась со счетом 3:0 в пользу "канониров".

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"Я считал, что правильно разместил стенку. Обычно я ставлю дополнительного игрока. Я беру на себя ответственность за случившееся - возможно, мне следовало поставить еще одного человека. Я не ожидал, что Райс сможет так сильно закрутить мяч. Второй гол был действительно великолепным.

Но оба этих гола стали результатом ненужных фолов, когда опасности не было. Возможно, нам не стоило их совершать", - поделился мнением Куртуа с ESPN.

Ранее главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти объяснил разгром команды в Лондоне.

Между тем "Арсенал" повторил рекорд Лиги чемпионов в матче с "Реалом".

Ответная игра команд состоится 16 апреля в Мадриде, а победитель двухраундового противостояния встретится в 1/2 финала с сильнейшим в паре ПСЖ - "Астон Вилла".

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Вчера 00:00   •   закончен
Барселона
Барселона
(Барселона)
4:0
Боруссия-09 Д
Боруссия-09 Д
(Дортмунд)
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