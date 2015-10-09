Куртуа указал на виновного в разгроме "Реала" от "Арсенала" в ЛЧ

Вратарь "Реала" Тибо Куртуа прокомментировал поражение команды от "Арсенала" в Лиге чемпионов, передают Vesti.kz.
Первая встреча 1/4 финала в Лондоне завершилась со счетом 3:0 в пользу "канониров".
"Реал" разбит в Лондоне, а "Бавария" капитулировала в 1/4 финала Лиги чемпионов
"Я считал, что правильно разместил стенку. Обычно я ставлю дополнительного игрока. Я беру на себя ответственность за случившееся - возможно, мне следовало поставить еще одного человека. Я не ожидал, что Райс сможет так сильно закрутить мяч. Второй гол был действительно великолепным.
Но оба этих гола стали результатом ненужных фолов, когда опасности не было. Возможно, нам не стоило их совершать", - поделился мнением Куртуа с ESPN.
Ранее главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти объяснил разгром команды в Лондоне.
Между тем "Арсенал" повторил рекорд Лиги чемпионов в матче с "Реалом".
Ответная игра команд состоится 16 апреля в Мадриде, а победитель двухраундового противостояния встретится в 1/2 финала с сильнейшим в паре ПСЖ - "Астон Вилла".
76%
10%
14%
Реклама