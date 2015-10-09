"Арсенал" повторил рекорд Лиги чемпионов в матче с "Реалом"

"Арсенал" повторил рекорд по количеству ударов в створ ворот в плей-офф Лиги чемпионов в матче против "Реала", передают Vesti.kz.

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По информации OptaJoe, в поединке с "Реалом" "Арсенал" нанес 11 ударов в створ ворот, что стало рекордным результатом в истории матчей плей-офф Лиги чемпионов с участием мадридского клуба (с 2003/04). Этот показатель был равен результату "Ливерпуля", который также нанес 11 ударов в марте 2009 года.

Ответная встреча команд пройдет 16 апреля в Мадриде, а победитель двухраундового противостояния встретится в 1/2 финала с сильнейшим в паре ПСЖ - "Астон Вилла".

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Ранее главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти объяснил провал своей команды в Лондоне.

В ночь на 10 апреля сыграют ПСЖ - "Астон Вилла" и "Барселона" - "Боруссия" Дортмунд.