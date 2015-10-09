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Лига чемпионов
9 апреля 08:44
 

"Арсенал" повторил рекорд Лиги чемпионов в матче с "Реалом"

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"Арсенал" повторил рекорд Лиги чемпионов в матче с "Реалом" ©x.com/Arsenal

"Арсенал" повторил рекорд по количеству ударов в створ ворот в плей-офф Лиги чемпионов в матче против "Реала", передают Vesti.kz.

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"Арсенал" повторил рекорд по количеству ударов в створ ворот в плей-офф Лиги чемпионов в матче против "Реала", передают Vesti.kz.

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По информации OptaJoe, в поединке с "Реалом" "Арсенал" нанес 11 ударов в створ ворот, что стало рекордным результатом в истории матчей плей-офф Лиги чемпионов с участием мадридского клуба (с 2003/04). Этот показатель был равен результату "Ливерпуля", который также нанес 11 ударов в марте 2009 года.

Ответная встреча команд пройдет 16 апреля в Мадриде, а победитель двухраундового противостояния встретится в 1/2 финала с сильнейшим в паре ПСЖ - "Астон Вилла".

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В ночь на 10 апреля сыграют ПСЖ - "Астон Вилла" и "Барселона" - "Боруссия" Дортмунд.

Лига чемпионов 2024/25   •   Испания, Барселона   •   1/4 финала, мужчины
Вчера 00:00   •   закончен
Барселона
Барселона
(Барселона)
4:0
Боруссия-09 Д
Боруссия-09 Д
(Дортмунд)
Кто победит в основное время?
Барселона

76%

Ничья

10%

Боруссия-09 Д

14%

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