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Лига чемпионов
9 апреля 08:03
 

"Арсенал" продолжает быть кошмаром для "Реала": подробности

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"Арсенал" продолжает быть кошмаром для "Реала": подробности ©ФК "Реал"

"Реал" неудачно играет против "Арсенала" в Лиге чемпионов, так и не сумев одержать ни одной победы, передают Vesti.kz.

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"Реал" неудачно играет против "Арсенала" в Лиге чемпионов, так и не сумев одержать ни одной победы, передают Vesti.kz.

"Реал" разбит в Лондоне, а "Бавария" капитулировала в 1/4 финала Лиги чемпионов

Первый четвертьфинальный матч нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов завершился уверенной победой лондонцев со счетом 3:0. Ответная встреча пройдет 16 апреля в Мадриде. Победитель в 1/2 финала сыграет с сильнейшим в паре ПСЖ - "Астон Вилла".

По данным Transfermarkt, в общей сложности команды встретились на официальном уровне трижды. Две первые игры состоялись в сезоне-2005/06 на стадии 1/8 финала ЛЧ: тогда "Арсенал" выиграл в Мадриде со счетом 1:0, а в ответной игре в Лондоне была зафиксирована нулевая ничья.

Ранее главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти объяснил провал своей команды в Лондоне.

Отметим, что в другом матче 1/4 финала ЛЧ "Бавария" уступила на своем поле "Интеру" - 1:2. Их ответная игра также состоится 16-го числа. Победитель противостояния в полуфинале встретится с сильнейшим матча "Барселона" - "Боруссия" Дортмунд.

Лига чемпионов 2024/25   •   Испания, Барселона   •   1/4 финала, мужчины
Вчера 00:00   •   закончен
Барселона
Барселона
(Барселона)
4:0
Боруссия-09 Д
Боруссия-09 Д
(Дортмунд)
Кто победит в основное время?
Барселона

76%

Ничья

10%

Боруссия-09 Д

14%

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Реал Мадрид Арсенал Футбол Лига чемпионов

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