"Арсенал" продолжает быть кошмаром для "Реала": подробности

"Реал" неудачно играет против "Арсенала" в Лиге чемпионов, так и не сумев одержать ни одной победы, передают Vesti.kz.

"Реал" разбит в Лондоне, а "Бавария" капитулировала в 1/4 финала Лиги чемпионов

Первый четвертьфинальный матч нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов завершился уверенной победой лондонцев со счетом 3:0. Ответная встреча пройдет 16 апреля в Мадриде. Победитель в 1/2 финала сыграет с сильнейшим в паре ПСЖ - "Астон Вилла".

По данным Transfermarkt, в общей сложности команды встретились на официальном уровне трижды. Две первые игры состоялись в сезоне-2005/06 на стадии 1/8 финала ЛЧ: тогда "Арсенал" выиграл в Мадриде со счетом 1:0, а в ответной игре в Лондоне была зафиксирована нулевая ничья.

Ранее главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти объяснил провал своей команды в Лондоне.

Отметим, что в другом матче 1/4 финала ЛЧ "Бавария" уступила на своем поле "Интеру" - 1:2. Их ответная игра также состоится 16-го числа. Победитель противостояния в полуфинале встретится с сильнейшим матча "Барселона" - "Боруссия" Дортмунд.