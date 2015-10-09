Воспитанник "Кайрата" получил признание в европейском клубе

Казахстанский футболист Мирас Кобеев признан лучшим игроком в составе "Ислочи" в матче третьего тура, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу белорусского клуба.
"Ислочь" сыграла вничью на своем поле с "Минском" - 1:1. Кобеев вышел в стартовом составе и отыграл без замены до финального свистка.
"Ислочь", набрав пять очков, занимает четвертое место в турнирной таблице, а "Минск" идет седьмым, имея в активе четыре балла.
11 апреля "Ислочь" отправится в гости к "Витебску", а 13-го числа "Минск" сыграет дома с "Молодечно".
Кобеев защищает цвета "Ислочи" с января 2024 года. 20-летний полузащитник является воспитанник футбольной академии "Кайрата". Играл за сборную Казахстана до 17 лет, а теперь вызывается в национальную команду до 21 года.
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