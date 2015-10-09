Воспитанник "Кайрата" получил признание в европейском клубе

Казахстанский футболист Мирас Кобеев признан лучшим игроком в составе "Ислочи" в матче третьего тура, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу белорусского клуба.

"Ислочь" сыграла вничью на своем поле с "Минском" - 1:1. Кобеев вышел в стартовом составе и отыграл без замены до финального свистка.

"Ислочь", набрав пять очков, занимает четвертое место в турнирной таблице, а "Минск" идет седьмым, имея в активе четыре балла.

11 апреля "Ислочь" отправится в гости к "Витебску", а 13-го числа "Минск" сыграет дома с "Молодечно".

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025" № Участник И В Н П М О 1 Кайрат 4 3 1 0 11-3 10 2 Актобе 4 3 1 0 10-2 10 3 Астана 4 3 1 0 8-2 10 4 Тобол 4 2 2 0 4-1 8 5 Елимай 4 2 1 1 7-3 7 6 Туран 4 2 0 2 7-6 6 7 Женис 4 0 4 0 1-1 4 8 Окжетпес 4 1 1 2 4-6 4 9 Жетысу 4 0 3 1 1-4 3 10 Атырау 4 1 0 3 4-11 3 11 Кызылжар 4 0 2 2 3-6 2 12 Кайсар 4 0 2 2 3-8 2 13 Улытау 4 0 2 2 1-6 2 14 Ордабасы 4 0 2 2 1-6 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Кобеев защищает цвета "Ислочи" с января 2024 года. 20-летний полузащитник является воспитанник футбольной академии "Кайрата". Играл за сборную Казахстана до 17 лет, а теперь вызывается в национальную команду до 21 года.