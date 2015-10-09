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Футбол
9 апреля 09:26
 

Воспитанник "Кайрата" получил признание в европейском клубе

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Воспитанник "Кайрата" получил признание в европейском клубе ©ФК "Ислочь"

Казахстанский футболист Мирас Кобеев признан лучшим игроком в составе "Ислочи" в матче третьего тура, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу белорусского клуба.

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Казахстанский футболист Мирас Кобеев признан лучшим игроком в составе "Ислочи" в матче третьего тура, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу белорусского клуба.

"Ислочь" сыграла вничью на своем поле с "Минском" - 1:1. Кобеев вышел в стартовом составе и отыграл без замены до финального свистка.

"Ислочь", набрав пять очков, занимает четвертое место в турнирной таблице, а "Минск" идет седьмым, имея в активе четыре балла.

11 апреля "Ислочь" отправится в гости к "Витебску", а 13-го числа "Минск" сыграет дома с "Молодечно".


Кобеев защищает цвета "Ислочи" с января 2024 года. 20-летний полузащитник является воспитанник футбольной академии "Кайрата". Играл за сборную Казахстана до 17 лет, а теперь вызывается в национальную команду до 21 года.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 4 3 1 0 11-3 10
2 Актобе 4 3 1 0 10-2 10
3 Астана 4 3 1 0 8-2 10
4 Тобол 4 2 2 0 4-1 8
5 Елимай 4 2 1 1 7-3 7
6 Туран 4 2 0 2 7-6 6
7 Женис 4 0 4 0 1-1 4
8 Окжетпес 4 1 1 2 4-6 4
9 Жетысу 4 0 3 1 1-4 3
10 Атырау 4 1 0 3 4-11 3
11 Кызылжар 4 0 2 2 3-6 2
12 Кайсар 4 0 2 2 3-8 2
13 Улытау 4 0 2 2 1-6 2
14 Ордабасы 4 0 2 2 1-6 2

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(Барселона)
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Кто победит в основное время?
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