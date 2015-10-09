Конфликт в "Барсе": Левандовски против камбэка звездного игрока

После пятимесячного восстановления Марк-Андре тер Штеген готов вернуться на поле, однако в раздевалке "Барселоны" не все поддерживают эту идею. По информации El Nacional, Роберт Левандовски и ряд игроков команды высказались против его выхода в основе и просят главного тренера Ханс-Дитера Флика сохранить Войцеха Щенсны в роли первого номера, передают Vesti.kz.

Поляк впечатлил партнеров уверенной игрой, лидерством и отличным взаимодействием с защитой. С ним в воротах команда не проигрывала, и оборона выглядела намного стабильнее. Щенсны быстро завоевал доверие, став незаменимым элементом системы Флика.

Для тренера ситуация непростая: Тер Штеген - капитан и один из символов клуба последних лет. Более 400 матчей за "Барсу", выигранные титулы.

Однако он лишь недавно восстановился после долгого перерыва, и бросать его в бой в самый напряженный отрезок сезона - слишком рискованный шаг.

По данным источника, Флик рассматривает постепенное возвращение немца: сначала - в менее напряженных играх Ла Лиги , при этом оставляя Щенсны в основе на ключевые встречи.

Тер Штеген, в свою очередь, сохраняет спокойствие и заявляет, что готов играть на максимум. Он прошел полную реабилитацию и тренировался с повышенной нагрузкой. Однако право на возвращение в старт ему еще предстоит заслужить.

Напомним, что 32-летний вратарь получил серьезную травму в начале сезона и последний раз выходил на поле 22 сентября 2024 года.