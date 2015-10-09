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КПЛ
9 апреля 14:19
 

Проиграл конкуренцию? Вингеру сборной Казахстана пора уходить из "Астаны"

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Проиграл конкуренцию? Вингеру сборной Казахстана пора уходить из "Астаны" ©ФК "Астана"

Эльхан Астанов в зимнее межсезонье раздумывал над своим уходом из "Астаны", но все же остался в столичном клубе и пока это не пошло ему на пользу. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, в каком положении находится кандидат в сборную Казахстана и почему уже летом он может сменить клуб. 

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Эльхан Астанов в зимнее межсезонье раздумывал над своим уходом из "Астаны", но все же остался в столичном клубе и пока это не пошло ему на пользу. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, в каком положении находится кандидат в сборную Казахстана и почему уже летом он может сменить клуб. 

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Мотивацию "Астаны" по сохранению Эльхана понять можно. Клуб не имел больших ресурсов в зимнее окно, на рынке практически не было сопоставимых казахстанских игроков этой позиции и возраста. Сезон длинный и широкая скамейка - это фактор, который всегда очень важен для Григория Бабаяна. 

Камара выиграл конкуренцию у Астанова 

Астанов при этом скорее склонялся к уходу из "Астаны" и возвращению в родной "Ордабасы". С игровой точки зрения он почти наверняка получил бы там больше доверия. Но в "Астане" и возможно, из окружения убедили его - лучше остаться и продолжать бороться за место в основе. 

Однако, увы, новый сезон глобально ничего не изменил в статусе Эльхана. Более того, он кажется лишь усугубил ситуацию. 

Астанов выходит на замену

В четырех матчах КПЛ у Астанова три выхода на замену - с "Кайратом" и "Кызылжаром" на две-три минуты. А в знаковом для Эльхана матче против "Ордабасы" он и вовсе провел на скамейке всю игру. В это же время его прямой конкурент по позиции Усман Камара оформил дубль и определил результат. 

Кстати, именно о конкуренции говорил Бабаян по итогам прошлого сезона. Тренер отмечал, что Эльхану нужно справляться с этим лучше: 

"Эльхан всегда отлично работает на тренировках, у меня нет к нему претензий и я по-прежнему считаю, что он один из самых талантливых футболистов в Казахстане. Но он должен научиться правильно вести конкуренцию. В плане характера нужно прибавлять". 

Нужно уходить в "Ордабасы" или ждать шанса? 

В целом, ситуация для многих казахстанских футболистов в "Астане" непростая, они обеспечивают широту скамейки, но не являются ключевыми игроками. Но тренер обеспечивает результат и на таком фоне все выглядит по большей части справедливо. Ведь Бабаян показал на примере Мухаммеджана Сейсена, что в первую очередь важен уровень, если ты доказываешь свою состоятельность, то посадить на скамейку легионера тренерский штаб готов без каких-либо раздумий. 

Но в случае с Астановым все же стоит задуматься о смене обстановки летом, если его положение останется прежним. Все-таки он в расцвете сил и действительно остается одним из самых интересных футболистов своего поколения в стране. Условное возвращение в "Ордабасы" на короткий отрезок могло бы перезагрузить Эльхана и дать ему то время и доверие, которого пока не достает в "Астане". 

Фото: ФК "Астана"©

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 4 3 1 0 11-3 10
2 Актобе 4 3 1 0 10-2 10
3 Астана 4 3 1 0 8-2 10
4 Тобол 4 2 2 0 4-1 8
5 Елимай 4 2 1 1 7-3 7
6 Туран 4 2 0 2 7-6 6
7 Женис 4 0 4 0 1-1 4
8 Окжетпес 4 1 1 2 4-6 4
9 Жетысу 4 0 3 1 1-4 3
10 Атырау 4 1 0 3 4-11 3
11 Кызылжар 4 0 2 2 3-6 2
12 Кайсар 4 0 2 2 3-8 2
13 Улытау 4 0 2 2 1-6 2
14 Ордабасы 4 0 2 2 1-6 2

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