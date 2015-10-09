Проиграл конкуренцию? Вингеру сборной Казахстана пора уходить из "Астаны"

Эльхан Астанов в зимнее межсезонье раздумывал над своим уходом из "Астаны", но все же остался в столичном клубе и пока это не пошло ему на пользу. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, в каком положении находится кандидат в сборную Казахстана и почему уже летом он может сменить клуб.

Мотивацию "Астаны" по сохранению Эльхана понять можно. Клуб не имел больших ресурсов в зимнее окно, на рынке практически не было сопоставимых казахстанских игроков этой позиции и возраста. Сезон длинный и широкая скамейка - это фактор, который всегда очень важен для Григория Бабаяна.

Камара выиграл конкуренцию у Астанова

Астанов при этом скорее склонялся к уходу из "Астаны" и возвращению в родной "Ордабасы". С игровой точки зрения он почти наверняка получил бы там больше доверия. Но в "Астане" и возможно, из окружения убедили его - лучше остаться и продолжать бороться за место в основе.

Однако, увы, новый сезон глобально ничего не изменил в статусе Эльхана. Более того, он кажется лишь усугубил ситуацию.

В четырех матчах КПЛ у Астанова три выхода на замену - с "Кайратом" и "Кызылжаром" на две-три минуты. А в знаковом для Эльхана матче против "Ордабасы" он и вовсе провел на скамейке всю игру. В это же время его прямой конкурент по позиции Усман Камара оформил дубль и определил результат.

Кстати, именно о конкуренции говорил Бабаян по итогам прошлого сезона. Тренер отмечал, что Эльхану нужно справляться с этим лучше:

"Эльхан всегда отлично работает на тренировках, у меня нет к нему претензий и я по-прежнему считаю, что он один из самых талантливых футболистов в Казахстане. Но он должен научиться правильно вести конкуренцию. В плане характера нужно прибавлять".

Нужно уходить в "Ордабасы" или ждать шанса?

В целом, ситуация для многих казахстанских футболистов в "Астане" непростая, они обеспечивают широту скамейки, но не являются ключевыми игроками. Но тренер обеспечивает результат и на таком фоне все выглядит по большей части справедливо. Ведь Бабаян показал на примере Мухаммеджана Сейсена, что в первую очередь важен уровень, если ты доказываешь свою состоятельность, то посадить на скамейку легионера тренерский штаб готов без каких-либо раздумий.

Но в случае с Астановым все же стоит задуматься о смене обстановки летом, если его положение останется прежним. Все-таки он в расцвете сил и действительно остается одним из самых интересных футболистов своего поколения в стране. Условное возвращение в "Ордабасы" на короткий отрезок могло бы перезагрузить Эльхана и дать ему то время и доверие, которого пока не достает в "Астане".

Фото: ФК "Астана"©