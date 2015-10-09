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Казахстан(футбол)
9 апреля 16:10
 

В Казахстане нашли нового вундеркинда: ему 16 лет и он опередил Сатпаева

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В Казахстане нашли нового вундеркинда: ему 16 лет и он опередил Сатпаева ©ФК "Кайрат"

Европейский аккаунт Rising Stars XI обратил внимание на 16-летнего нападающего юношеской сборной Казахстана (U-17) и алматинского "Кайрата" Даулета Орынбасара, передают Vesti.kz.

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Европейский аккаунт Rising Stars XI обратил внимание на 16-летнего нападающего юношеской сборной Казахстана (U-17) и алматинского "Кайрата" Даулета Орынбасара, передают Vesti.kz.

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"Даулет Орынбасар – игрок с наибольшим количеством голов и передач за всю историю в QJ League, высшей молодежной лиге Казахстана. 17 матчей, 28 голов, 14 ассистов. Опередил Дастана Сатпаева, который уже подписал контракт с "Челси". Вундеркинд", – написал источник.

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Напомним, в феврале "Кайрат" объявил о трансфере Сатпаева в лондонский клуб. Летом 2026 года, после достижения совершеннолетия, он официально присоединится к "Челси".

16-летний Сатпаев уже выступает за главную сборную Казахстана. Он стал самым молодым дебютантом в истории национальной команды.

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