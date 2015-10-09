В Казахстане нашли нового вундеркинда: ему 16 лет и он опередил Сатпаева

Европейский аккаунт Rising Stars XI обратил внимание на 16-летнего нападающего юношеской сборной Казахстана (U-17) и алматинского "Кайрата" Даулета Орынбасара, передают Vesti.kz.

"Даулет Орынбасар – игрок с наибольшим количеством голов и передач за всю историю в QJ League, высшей молодежной лиге Казахстана. 17 матчей, 28 голов, 14 ассистов. Опередил Дастана Сатпаева, который уже подписал контракт с "Челси". Вундеркинд", – написал источник.

Суперталант из "Кайрата" переходит в гранд в РПЛ. Он заменил Сатпаева в сборной Казахстана

🇰🇿⭐️ | 𝐃𝐚𝐮𝐥𝐞𝐭 𝐎𝐫𝐲𝐧𝐛𝐚𝐬𝐚𝐫 (𝟏𝟔) is the player with Most Goals + Assists of all-time in the QJ League, Kazakhstan's top youth league



🏟️ 17 Matches

⚽️ 28 Goals

👟 14 Assists



Ahead of Dastan Satpaev, who has already signed for Chelsea.



𝐖𝐎𝐍𝐃𝐄𝐑𝐊𝐈𝐃. pic.twitter.com/hMArNPx6wK — Rising Stars XI (@RisingStarXI) April 8, 2025

Напомним, в феврале "Кайрат" объявил о трансфере Сатпаева в лондонский клуб. Летом 2026 года, после достижения совершеннолетия, он официально присоединится к "Челси".

16-летний Сатпаев уже выступает за главную сборную Казахстана. Он стал самым молодым дебютантом в истории национальной команды.

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