В Казахстане нашли нового вундеркинда: ему 16 лет и он опередил Сатпаева

Европейский аккаунт Rising Stars XI обратил внимание на 16-летнего нападающего юношеской сборной Казахстана (U-17) и алматинского "Кайрата" Даулета Орынбасара, передают Vesti.kz.

Суперталант из "Кайрата" переходит в гранд в РПЛ. Он заменил Сатпаева в сборной Казахстана

🇰🇿⭐️ | 𝐃𝐚𝐮𝐥𝐞𝐭 𝐎𝐫𝐲𝐧𝐛𝐚𝐬𝐚𝐫 (𝟏𝟔) is the player with Most Goals + Assists of all-time in the QJ League, Kazakhstan's top youth league



🏟️ 17 Matches

⚽️ 28 Goals

👟 14 Assists



Ahead of Dastan Satpaev, who has already signed for Chelsea.



𝐖𝐎𝐍𝐃𝐄𝐑𝐊𝐈𝐃. pic.twitter.com/hMArNPx6wK