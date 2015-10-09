"Астана" сделала заявление по концерту Дженнифер Лопес на "Астана Арене"

ФК "Астана" выступил с заявление по поводу проведения концерта популярной певицы Дженнифер Лопес на стадионе "Астана Арена", передают Vesti.kz.

"Касательно проведения концерта Дженнифер Лопес на стадионе "Астана-Арена" футбольный клуб "Астана" сообщает, что организаторы мероприятия связались с нами и заверили, что для проведения мероприятия и монтажных работ потребуется шесть дней. При этом впервые будет установлено современное защитное покрытие, обеспечивающее надежную защиту газона от любых внешних воздействий во время мероприятия.

Кроме того, руководством клуба будут проведены переговоры с УЕФА и клубом-соперником по поводу проведения домашнего матча второго квалификационного раунда Лиги конференций 24 июля, что позволит проведение как домашнего матча еврокубков, так и организацию концерта первой величины в столице.

После завершения реконструкции "Астана Арена" стала современной мультифункциональной площадкой, отвечающей самым высоким европейским стандартам. Мы рады, что наш стадион теперь может принимать не только спортивные события, но и масштабные развлекательные концерты, сохраняя при этом первоклассное состояние поля. Подобные мероприятия преследуют схожие с нашим клубом цели – продвижение и популяризация столицы нашего государства на международной арене – и у нашего клуба нет претензий по поводу проведения концерта Дженнифер Лопес в Астане 1 августа.

Благодарим всех за поддержку и уверены, что совместными усилиями мы сделаем любое мероприятие на "Астана Арене" незабываемым", - говорится в заявлении клуба.

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