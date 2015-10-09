Магомед Адиев рассказал о переговорах с клубом КПЛ

Бывший главный тренер "Ахмата" и сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев прокомментировал информацию о переговорах с "Атырау" и российским клубом "Пари НН", передают Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что 47-летний специалист может возглавить "Пари НН" в случае отставки Виктора Гончаренко и если он не договорится с "Атырау", с которым сейчас ведет переговоры.

- Я ни с кем из руководителей "Пари НН" не разговаривал, - сказал Адиев "РБ Спорт". - А с "Атырау" действительно идут переговоры? Высока вероятность, что вы возглавите эту команду?

- Уже давно общаемся. Посмотрим, как сложится.

Последним местом работы Адиева был "Ахмат", который он покинул в сентябре 2024 года.После 23 туров "Пари НН" с 19 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

"Атырау" набрал три очка в четырех матчах и занимает 10-е место в чемпионате Казахстана сезона 2025 года.

Напомним, Адиев возглавлял сборную Казахстана в период 2022-2024 годов. Под его руководством национальная команда выиграла свою группу в Лиге наций-2022 и до последнего претендовала на путевку на Евро-2024.

Также он тренировал карагандинский "Шахтер" в 2021 и 2022 годах.