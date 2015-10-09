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КПЛ
9 апреля 18:10
 

Магомед Адиев рассказал о переговорах с клубом КПЛ

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Магомед Адиев рассказал о переговорах с клубом КПЛ ©КФФ

Бывший главный тренер "Ахмата" и сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев прокомментировал информацию о переговорах с "Атырау" и российским клубом "Пари НН", передают Vesti.kz.

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Бывший главный тренер "Ахмата" и сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев прокомментировал информацию о переговорах с "Атырау" и российским клубом "Пари НН", передают Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что 47-летний специалист может возглавить "Пари НН" в случае отставки Виктора Гончаренко и если он не договорится с "Атырау", с которым сейчас ведет переговоры.

- Я ни с кем из руководителей "Пари НН" не разговаривал, - сказал Адиев "РБ Спорт".

- А с "Атырау" действительно идут переговоры? Высока вероятность, что вы возглавите эту команду?
- Уже давно общаемся. Посмотрим, как сложится.

Последним местом работы Адиева был "Ахмат", который он покинул в сентябре 2024 года.После 23 туров "Пари НН" с 19 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

"Атырау" набрал три очка в четырех матчах и занимает 10-е место в чемпионате Казахстана сезона 2025 года.

Напомним, Адиев возглавлял сборную Казахстана в период 2022-2024 годов. Под его руководством национальная команда выиграла свою группу в Лиге наций-2022 и до последнего претендовала на путевку на Евро-2024.

Также он тренировал карагандинский "Шахтер" в 2021 и 2022 годах.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 4 3 1 0 11-3 10
2 Актобе 4 3 1 0 10-2 10
3 Астана 4 3 1 0 8-2 10
4 Тобол 4 2 2 0 4-1 8
5 Елимай 4 2 1 1 7-3 7
6 Туран 4 2 0 2 7-6 6
7 Женис 4 0 4 0 1-1 4
8 Окжетпес 4 1 1 2 4-6 4
9 Жетысу 4 0 3 1 1-4 3
10 Атырау 4 1 0 3 4-11 3
11 Кызылжар 4 0 2 2 3-6 2
12 Кайсар 4 0 2 2 3-8 2
13 Улытау 4 0 2 2 1-6 2
14 Ордабасы 4 0 2 2 1-6 2

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Адиев Магомед Атырау ФК КПЛ КПЛ 2025 Футбол

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