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Вчера 08:59
 

Самородова номинировали на престижное звание в России

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Самородова номинировали на престижное звание в России ©ФК "Ахмат"

Пресс-служба российской Премьер-лиги объявила о начале голосования за лучший гол марта. В борьбе за награду - восемь потрясающих мячей, забитых восьмью разными игроками. В числе номинантов оказался нападающий сборной Казахстана Максим Самородов, сообщают Vesti.kz.

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Пресс-служба российской Премьер-лиги объявила о начале голосования за лучший гол марта. В борьбе за награду - восемь потрясающих мячей, забитых восьмью разными игроками. В числе номинантов оказался нападающий сборной Казахстана Максим Самородов, сообщают Vesti.kz.

Самородов забил гол-шедевр в матче 20-го тура РПЛ, поразив на 40-й минуте ворота московского "Локомотива" (1:1).

Кто номинирован на звание автора лучшего гола в РПЛ:

  • Батчи ("Краснодар", гол в ворота "Пари НН" на 36-й минуте матча 20-го тура);
  • Максим Самородов ("Ахмат", гол в ворота "Локомотива" на 40-й минуте матча 20-го тура);
  • Максим Осипенко ("Ростов", гол в ворота "Оренбурга" на 22-й минуте матча 20-го тура);
  • Стефан Лончар ("Акрон", гол в ворота "Крыльев Советов" на 83-й минуте матча 20-го тура);
  • Дмитрий Воробьев ("Локомотив", гол в ворота "Динамо" на 38-й минуте матча 21-го тура);
  • Артур ("Динамо", гол в ворота "Локомотива" на 45-й минуте матча 21-го тура);
  • Луис Энрике ("Зенит", гол в ворота "Спартака" на 83-й минуте матча 21-го тура);
  • Иван Сергеев ("Крылья Советов", гол в ворота "Локомотива" на 4-й минуте матча 22-го тура).

Напомним, Самородов присоединился к "Ахмату" прошлым летом. Его контракт действует до 30 июня 2028 года. Сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила один миллион евро. 

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 23 15 7 1 45-13 52
2 Спартак М 23 14 5 4 44-17 47
3 Зенит 23 14 5 4 45-15 47
4 ЦСКА М 23 13 5 5 36-16 44
5 Динамо М 23 12 6 5 49-27 42
6 Локомотив М 23 12 5 6 39-35 41
7 Рубин 23 9 6 8 30-34 33
8 Ростов 23 9 6 8 35-36 33
9 Акрон Тл 23 7 4 12 28-42 25
10 Динамо Мх 23 5 9 9 20-25 24
11 Химки 23 5 8 10 27-41 23
12 Крылья Советов 23 6 5 12 26-38 23
13 Ахмат 23 3 11 9 20-35 20
14 Пари НН 23 5 4 14 18-43 19
15 Факел 23 2 9 12 11-34 15
16 Оренбург 23 3 5 15 21-43 14

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Чемпионат России 2024/25   •   Россия, Чеченская Республика, Грозный   •   Регулярный чемпионат, мужчины
12 апреля 21:30   •   не начат
Ахмат
Ахмат
(Грозный)
- : -
Ростов
Ростов
(Ростов-на-Дону)
Кто победит в основное время?
Ахмат
Ничья
Ростов
Проголосовало 18 человек
Самородов Максим Премьер-лига России Казахстанцы за границей Ахмат ФК

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