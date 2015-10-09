Самородова номинировали на престижное звание в России

Пресс-служба российской Премьер-лиги объявила о начале голосования за лучший гол марта. В борьбе за награду - восемь потрясающих мячей, забитых восьмью разными игроками. В числе номинантов оказался нападающий сборной Казахстана Максим Самородов, сообщают Vesti.kz.

Самородов забил гол-шедевр в матче 20-го тура РПЛ, поразив на 40-й минуте ворота московского "Локомотива" (1:1).

Кто номинирован на звание автора лучшего гола в РПЛ:

Батчи ("Краснодар", гол в ворота "Пари НН" на 36-й минуте матча 20-го тура);

Максим Самородов ("Ахмат", гол в ворота "Локомотива" на 40-й минуте матча 20-го тура);

Максим Осипенко ("Ростов", гол в ворота "Оренбурга" на 22-й минуте матча 20-го тура);

Стефан Лончар ("Акрон", гол в ворота "Крыльев Советов" на 83-й минуте матча 20-го тура);

Дмитрий Воробьев ("Локомотив", гол в ворота "Динамо" на 38-й минуте матча 21-го тура);

Артур ("Динамо", гол в ворота "Локомотива" на 45-й минуте матча 21-го тура);

Луис Энрике ("Зенит", гол в ворота "Спартака" на 83-й минуте матча 21-го тура);

Иван Сергеев ("Крылья Советов", гол в ворота "Локомотива" на 4-й минуте матча 22-го тура).

Напомним, Самородов присоединился к "Ахмату" прошлым летом. Его контракт действует до 30 июня 2028 года. Сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила один миллион евро.