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Испания
9 апреля 17:50
 

"Реал" подписал контракт с новым тренером: он дважды брал ЛЧ и выиграл ЧМ

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"Реал" подписал контракт с новым тренером: он дважды брал ЛЧ и выиграл ЧМ ©ФК "Реал" Мадрид

Мадридский "Реал" определился с новым главным тренером, который заменит Карло Анчелотти. "Королевский клуб" уже подписал контракт со специалистом, сообщают Vesti.kz.

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Мадридский "Реал" определился с новым главным тренером, который заменит Карло Анчелотти. "Королевский клуб" уже подписал контракт со специалистом, сообщают Vesti.kz.

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По информации журналиста издания Cope Пако Гонсалеса, выбор "сливочных" пал на Хаби Алонсо, который на данный момент возглавляет леверкузенский "Байер".

"Перед матчем против "Арсенала" (0:3), в полдень, кто-то, кто знает кого-то, сказал, что Хаби Алонсо уже подписал контракт с "Реалом". Я не знаю, правда ли это, но есть люди, которые уверены в этой информации", – сказал инсайдер.

Отметим, что Алонсо дважды выигрывал Лигу чемпионов и чемпионат Европы, а также становился чемпионом мира.

Кто такой Хаби Алонсо

Хаби Алонсо родился 25 ноября 1981 года в испанском Толосе. Профессионально начал заниматься футболом в "Антигуоко" в девять лет.

В 2000-м футболист перешел в академию "Реала Сосьедад", а в 2004 году испанца заприметил "Ливерпуль". Именно там Алонсо выиграл первый трофей Лиги чемпионов, одолев в легендарном финале-2005 "Милан" по пенальти (3:3, 4:2 пен.).

В 2009 году испанец начал выступать за мадридский "Реал", где стал чемпионом Испании и двукратным обладателем Лиги чемпионов (2014). В 2014-м Хаби перешел в "Баварию" и трижды выиграл немецкую Бундеслигу.

Помимо клубных достижений, полузащитник стал двукратным чемпионом Европы (2008, 2012) и чемпионом мира (2010) в составе национальной сборной Испании.

Тренерская деятельность

В 2017 году Алонсо решил завершить карьеру и начал учиться на тренера. Будучи игроком, он выступал под руководством Рафаэля Бенитеса, Карло Анчелотти, Жозе Моуриньо и Пепа Гвардиолы.

У Хаби был опыт в юношеской команде мадридского "Реала" и "Реале Сосьедаде Б". Осенью 2022 года он возглавил леверкузенский "Байер".

Сезон-2023/24 стал для Алонсо историческим. Немецкая команда впервые выиграла чемпионат Германии, взяла кубок и дошла до финала Лиги Европы, где уступила "Аталанте" (0:3).


Ранее сообщалось, что Алонсо может возглавить "Реал" по окончании текущего сезона. Его контракт с "Байером" действует до лета 2026 года.

В этом сезоне Ла Лиги "Реал" занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 63 очка в 30 матчах.

В Лиге чемпионов клуб дошел до стадии четвертьфиналов, где проиграл первую игру лондонскому "Арсеналу" со счетом 0:3. Ответный матч состоится в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" 16 апреля.

Хаби Алонсо готов принять "Реал" и выдвинул одно условие

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