"Реал" подписал контракт с новым тренером: он дважды брал ЛЧ и выиграл ЧМ

Мадридский "Реал" определился с новым главным тренером, который заменит Карло Анчелотти. "Королевский клуб" уже подписал контракт со специалистом, сообщают Vesti.kz.

По информации журналиста издания Cope Пако Гонсалеса, выбор "сливочных" пал на Хаби Алонсо, который на данный момент возглавляет леверкузенский "Байер".

"Перед матчем против "Арсенала" (0:3), в полдень, кто-то, кто знает кого-то, сказал, что Хаби Алонсо уже подписал контракт с "Реалом". Я не знаю, правда ли это, но есть люди, которые уверены в этой информации", – сказал инсайдер.

Отметим, что Алонсо дважды выигрывал Лигу чемпионов и чемпионат Европы, а также становился чемпионом мира.

Кто такой Хаби Алонсо

Хаби Алонсо родился 25 ноября 1981 года в испанском Толосе. Профессионально начал заниматься футболом в "Антигуоко" в девять лет.

В 2000-м футболист перешел в академию "Реала Сосьедад", а в 2004 году испанца заприметил "Ливерпуль". Именно там Алонсо выиграл первый трофей Лиги чемпионов, одолев в легендарном финале-2005 "Милан" по пенальти (3:3, 4:2 пен.).

В 2009 году испанец начал выступать за мадридский "Реал", где стал чемпионом Испании и двукратным обладателем Лиги чемпионов (2014). В 2014-м Хаби перешел в "Баварию" и трижды выиграл немецкую Бундеслигу.

Помимо клубных достижений, полузащитник стал двукратным чемпионом Европы (2008, 2012) и чемпионом мира (2010) в составе национальной сборной Испании.

Тренерская деятельность

В 2017 году Алонсо решил завершить карьеру и начал учиться на тренера. Будучи игроком, он выступал под руководством Рафаэля Бенитеса, Карло Анчелотти, Жозе Моуриньо и Пепа Гвардиолы.

У Хаби был опыт в юношеской команде мадридского "Реала" и "Реале Сосьедаде Б". Осенью 2022 года он возглавил леверкузенский "Байер".

Сезон-2023/24 стал для Алонсо историческим. Немецкая команда впервые выиграла чемпионат Германии, взяла кубок и дошла до финала Лиги Европы, где уступила "Аталанте" (0:3).

Ранее сообщалось, что Алонсо может возглавить "Реал" по окончании текущего сезона. Его контракт с "Байером" действует до лета 2026 года.

В этом сезоне Ла Лиги "Реал" занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 63 очка в 30 матчах.

В Лиге чемпионов клуб дошел до стадии четвертьфиналов, где проиграл первую игру лондонскому "Арсеналу" со счетом 0:3. Ответный матч состоится в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" 16 апреля.

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