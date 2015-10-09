Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Лига чемпионов
Вчера 09:23
 

Левандовски настиг Бензема в Лиге чемпионов. Впереди только двое

  Комментарии

Поделиться
Левандовски настиг Бензема в Лиге чемпионов. Впереди только двое ©x.com/FCBarcelona

Роберт Левандовски оформил дубль в разгромном матче 1/4 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и дортмундской "Боруссией", сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Роберт Левандовски оформил дубль в разгромном матче 1/4 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и дортмундской "Боруссией", сообщают Vesti.kz.

36-летний польский форвард поразил ворота своей бывшей команды дважды - на 48-й и 66-й минутах.

По информации Squawka, Левандовски сравнялся с Каримом Бензема по количеству голов в плей-офф Лиги чемпионов - теперь у обоих по 34 мяча, что выводит их на третью строчку в истории турнира.

Лишь Лионель Месси (49) и Криштиану Роналду (67) впереди. Ответный матч между "Барселоной" и "Боруссией" состоится в ночь с 15 на 16 апреля в Дортмунде.

Левандовски уделал Роналду в Лиге чемпионов. Месси недосягаем

Чемпионат Германии 2024/25   •   Германия, Менхенгладбах   •   Регулярный чемпионат, мужчины
12 апреля 18:30   •   не начат
Боруссия М
Боруссия М
(Менхенгладбах)
- : -
Фрайбург
Фрайбург
(Фрайбург)
Кто победит в основное время?
Боруссия М
Ничья
Фрайбург
Проголосовало 0 человек
Левандовски Роберт Месси Лионель Роналду Криштиану Лига чемпионов Футбол

Реклама

Живи спортом!