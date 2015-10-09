Левандовски настиг Бензема в Лиге чемпионов. Впереди только двое

Роберт Левандовски оформил дубль в разгромном матче 1/4 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и дортмундской "Боруссией", сообщают Vesti.kz.

36-летний польский форвард поразил ворота своей бывшей команды дважды - на 48-й и 66-й минутах.

По информации Squawka, Левандовски сравнялся с Каримом Бензема по количеству голов в плей-офф Лиги чемпионов - теперь у обоих по 34 мяча, что выводит их на третью строчку в истории турнира.

Лишь Лионель Месси (49) и Криштиану Роналду (67) впереди. Ответный матч между "Барселоной" и "Боруссией" состоится в ночь с 15 на 16 апреля в Дортмунде.

Левандовски уделал Роналду в Лиге чемпионов. Месси недосягаем