Мбаппе и Ямаль стали худшими в Лиге чемпионов

Баланс в игре без мяча - одна из главных проблем "Реала" в этом сезоне, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Euro-Football.ru.
И разгром от "Арсенала" (0:3) в первом четвертьфинале Лиги чемпионов стал идеальным тому подтверждением. Команда Карло Анчелотти попросту не успевала - ни физически, ни тактически.
Особенно ярко это проявляется в действиях атакующей группы. Килиан Мбаппе - худший игрок турнира по объему пробега среди всех форвардов: в среднем всего восемь километров за матч.
🏁 @Arsenal 3-0 @RealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 8, 2025
⚽ 58' Rice
⚽ 70' Rice
⚽ 75' Merino pic.twitter.com/A2MdRtnTIz
Чуть лучше - Винисиус Жуниор (8,8), но это все равно слишком мало для уровня ЛЧ. Даже Родриго - и он не выдает больше 9,5 км. И это уже системная проблема, ведь три фамилии в этом антирейтинге - из "Реала".
Рядом с ними - Серу Гирасси из дортмундской "Боруссии" (9,2) и Ламин Ямаль из "Барселоны" (9,6), которому всего 16 лет.
Тем не менее, Ямаль поучаствовал в разгроме "Боруссии" (4:0) в 1/4 финала, забив один из голов.
Левандовски уделал Роналду в Лиге чемпионов. Месси недосягаем
Реклама