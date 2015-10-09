Мбаппе и Ямаль стали худшими в Лиге чемпионов

Баланс в игре без мяча - одна из главных проблем "Реала" в этом сезоне, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Euro-Football.ru.

И разгром от "Арсенала" (0:3) в первом четвертьфинале Лиги чемпионов стал идеальным тому подтверждением. Команда Карло Анчелотти попросту не успевала - ни физически, ни тактически.

Особенно ярко это проявляется в действиях атакующей группы. Килиан Мбаппе - худший игрок турнира по объему пробега среди всех форвардов: в среднем всего восемь километров за матч.

Чуть лучше - Винисиус Жуниор (8,8), но это все равно слишком мало для уровня ЛЧ. Даже Родриго - и он не выдает больше 9,5 км. И это уже системная проблема, ведь три фамилии в этом антирейтинге - из "Реала".

Рядом с ними - Серу Гирасси из дортмундской "Боруссии" (9,2) и Ламин Ямаль из "Барселоны" (9,6), которому всего 16 лет.

Тем не менее, Ямаль поучаствовал в разгроме "Боруссии" (4:0) в 1/4 финала, забив один из голов.

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