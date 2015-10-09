"Реал" шокировал заявлением после матча с "Арсеналом" в Лиге чемпионов

Лидеры мадридского "Реала" прокомментировали поражение лондонскому "Арсеналу" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов и уверены, что смогут переломить ход противостояния в домашней игре, передают Vesti.kz.

Несмотря на разгромный счет (0:3) футболисты "сливочных" по-прежнему верят, что смогут пройти в полуфинал турнира. Одним из первых, покидая стадион "канониров", такую мысль высказал звездный новичок "королевского клуба", французский форвард Килиан Мбаппе.

"Камбэк, конечно, возможен. Мы должны верить до конца", - сказал Мбаппе.

Затем последовали заявления и других представителей испанского гранда.

"Это еще не конец. Еще одна игра на "Бернабеу" (стадион "Реала"). Мы уже думаем об этом", - сообщил испанец Рауль Асенсио.

Также в "Реале" утверждают, что если кто и способен на подобный подвиг (отыгрыш с 0:3), то только рекордсмен по количеству побед в Лиги чемпионов (15).

"Если есть команда, которая может отыграться после поражения со счетом 0:3, то это "Реал Мадрид". Мадридисты будут с нами", - цитирует слова испанца Лукаса Васкеса инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, что ответная встреча в столице Испании состоится в ночь с 16 на 17 апреля в 00:00 по казахстанскому времени.

Ранее Куртуа указал на виновного в разгроме "Реала" от "Арсенала" в ЛЧ. А "Арсенал" повторил рекорд Лиги чемпионов в матче с испанским клубом.

Карло Анчелотти нашел нового Криштиану Роналду