Черчесов выбрал между сборными Казахстана и России

Бывший тренер сборной Казахстана по футболу россиянин Станислав Черчесов поучаствовал в блиц-опросе и удивил фанатов своими ответами, передают Vesti.kz.

В частности, в разговоре с РБ спорт осетинский специалист выбрал между национальными командами России и Казахстана, между португальцем Криштиану Роналду и аргентинцем Лионелем Месси. И объяснил свое личное видение.

- Овечкин или Дзюба?

- Прекращаем разговор.

- "Спартак" или "Зенит"?

- "Спартак". В этом сезоне "Спартак" лучше.

- Осетинский пирог или пицца?

- Естественно, осетинский пирог.

- Сборная России или сборная Казахстана?

- Сборная России, при всем уважении к сборной Казахстана.

- Месси или Роналду? Вечный вопрос.

- Как тренер отвечу. Смотря, что команде надо. Если нужна серьезность, то Роналду. Если надо чуть-чуть "разбавить" серьезных, то Месси. А по таланту - Месси. Но у Месси талант футболиста, а у Роналду талант пахать. Еще неизвестно, что лучше.

- "Легия" или "Ференцварош"?

- Это вопрос про Дзюбу и Овечкина. То же самое.

- Тренер Карпин или тренер Черчесов?

- В каком смысле? У кого прическа лучше или что? Прическа у меня.

- Четвертьфинал чемпионата мира или победа в чемпионате России?

- Победа в чемпионате России. Потому что это титул.

Напомним, что Черчесов тренировал сборную России с 2016 по 2021 год. В июле 2024-го был назначен наставником национального коллектива Казахстана. За шесть матчей в рамках Лиги наций под его руководством команда набрала лишь одно очко, завершив турнир с общей разницей мячей 0-15. 27 января 2025-го 61-летний специалист официально покинул свой пост.

Ранее Черчесов ответил на слухи о своем будущем после сборной Казахстана и прервал молчание относительно своей карьеры.

Станислав Черчесов вернется на пост главного тренера сборной Казахстана