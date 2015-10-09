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Футбол
9 апреля 09:46
 

Черчесов ответил на слухи о своем будущем после сборной Казахстана

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Черчесов ответил на слухи о своем будущем после сборной Казахстана ©КФФ

Станислав Черчесов, бывший главный тренер сборных России и Казахстана по футболу, заявил в интервью "Матч ТВ", что пока не может дать определенный ответ о своем будущем, передают Vesti.kz.

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Станислав Черчесов, бывший главный тренер сборных России и Казахстана по футболу, заявил в интервью "Матч ТВ", что пока не может дать определенный ответ о своем будущем, передают Vesti.kz.

Ранее слухи связывали его с греческим клубом ПАОК и московским "Динамо".

- Много слухов о вашем будущем, упоминаются ПАОК и "Динамо". Какие у вас планы?

- "Динамо" Дрезден? Я уже там был. Посмотрим, пока я не могу ничего говорить. Но как говорят - не читайте газет", - сказал Черчесов.

В конце января Казахстанская федерация футбола объявила об уходе Черчесова с поста главного тренера сборной. Российский специалист возглавил команду летом 2024 года, а под его руководством она провела шесть матчей в Лиге наций, набрав одно очко.

До работы со сборной Казахстана Черчесов тренировал венгерский "Ференцварош", сборную России, варшавскую "Легию", московские "Динамо" и "Спартак", грозненский "Терек" и пермский "Амкар".

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 23 15 7 1 45-13 52
2 Спартак М 23 14 5 4 44-17 47
3 Зенит 23 14 5 4 45-15 47
4 ЦСКА М 23 13 5 5 36-16 44
5 Динамо М 23 12 6 5 49-27 42
6 Локомотив М 23 12 5 6 39-35 41
7 Рубин 23 9 6 8 30-34 33
8 Ростов 23 9 6 8 35-36 33
9 Акрон Тл 23 7 4 12 28-42 25
10 Динамо Мх 23 5 9 9 20-25 24
11 Химки 23 5 8 10 27-41 23
12 Крылья Советов 23 6 5 12 26-38 23
13 Ахмат 23 3 11 9 20-35 20
14 Пари НН 23 5 4 14 18-43 19
15 Факел 23 2 9 12 11-34 15
16 Оренбург 23 3 5 15 21-43 14

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Барселона

76%

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10%

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