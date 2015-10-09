Черчесов ответил на слухи о своем будущем после сборной Казахстана

Станислав Черчесов, бывший главный тренер сборных России и Казахстана по футболу, заявил в интервью "Матч ТВ", что пока не может дать определенный ответ о своем будущем, передают Vesti.kz.

Ранее слухи связывали его с греческим клубом ПАОК и московским "Динамо".

- Много слухов о вашем будущем, упоминаются ПАОК и "Динамо". Какие у вас планы?

- "Динамо" Дрезден? Я уже там был. Посмотрим, пока я не могу ничего говорить. Но как говорят - не читайте газет", - сказал Черчесов.

В конце января Казахстанская федерация футбола объявила об уходе Черчесова с поста главного тренера сборной. Российский специалист возглавил команду летом 2024 года, а под его руководством она провела шесть матчей в Лиге наций, набрав одно очко.

До работы со сборной Казахстана Черчесов тренировал венгерский "Ференцварош", сборную России, варшавскую "Легию", московские "Динамо" и "Спартак", грозненский "Терек" и пермский "Амкар".