Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Англия
9 апреля 12:40
 

120 миллионов за запасного? "Челси" нацелился на звезду "Реала"

  Комментарии

Поделиться
120 миллионов за запасного? "Челси" нацелился на звезду "Реала" ©x.com/realmadrid

Лондонский "Челси" готов провернуть один из самых громких трансферов ближайшего лета. По информации испанского портала Fichajes, английский клуб намерен выкупить у мадридского "Реала" бразильского вингера Родриго Гоэса - и уже подготовил щедрое предложение в размере 120 миллионов евро, передают Vesti.kz

Поделиться

Лондонский "Челси" готов провернуть один из самых громких трансферов ближайшего лета. По информации испанского портала Fichajes, английский клуб намерен выкупить у мадридского "Реала" бразильского вингера Родриго Гоэса - и уже подготовил щедрое предложение в размере 120 миллионов евро, передают Vesti.kz

24-летний бразилец провел достойный сезон в "Реале", записав на свой счет 13 голов и девять результативных передач в 45 матчах.

Однако после прихода Килиана Мбаппе и роста влияния Винисиуса Жуниора его позиция в иерархии атаки "сливочных" может ослабнуть. И именно эту ситуацию в "Челси" рассчитывают использовать в свою пользу.

Главный тренер лондонцев Энцо Мареска, только начинающий строить команду под себя, видит в Родриго идеального лидера нападения - игрока, способного не только решать эпизоды сам, но и вести за собой партнеров.

В клубе уверены, что именно бразилец способен стать центральной фигурой атакующей тройки, куда уже входят Коул Палмер и Нико Джексон.


Родриго связан контрактом с "Реалом" до 2028 года, и Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро. Но "Челси" готов заплатить больше - как клубу, так и самому игроку. Взамен - ключевая роль в проекте, индивидуальный план развития и, по ожиданиям, участие в еврокубках уже в следующем сезоне.

А после провального выступления в сезоне и болезненного поражения от "Арсенала", руководство "Челси" стремится вернуть амбиции клубу и показать, что они готовы снова бороться на самом высоком уровне. Трансфер Родриго - это не только усиление, но и громкое заявление: "синие" по-прежнему в игре.


Напомним, что "Челси" нацелился на нового конкурента для Сатпаева - 19-летний вингер "Ювентуса" в сфере интересов английского гранда. 

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 31 22 7 2 72-30 73
2 Арсенал 31 17 11 3 56-26 62
3 Ноттингем Форест 31 17 6 8 51-37 57
4 Челси 31 15 8 8 54-37 53
5 Ньюкасл Юнайтед 30 16 5 9 52-39 53
6 Манчестер Сити 31 15 7 9 57-40 52
7 Астон Вилла 31 14 9 8 46-46 51
8 Фулхэм 31 13 9 9 47-42 48
9 Брайтон энд Хов Альбион 31 12 11 8 49-47 47
10 Борнмут 31 12 9 10 51-40 45
11 Кристал Пэлас 30 11 10 9 39-35 43
12 Брентфорд 31 12 6 13 51-47 42
13 Манчестер Юнайтед 31 10 8 13 37-41 38
14 Тоттенхэм Хотспур 31 11 4 16 58-45 37
15 Эвертон 31 7 14 10 33-38 35
16 Вест Хэм Юнайтед 31 9 8 14 35-52 35
17 Вулверхэмптон Уондерерс 31 9 5 17 43-59 32
18 Ипсвич 31 4 8 19 31-65 20
19 Лестер Сити 31 4 5 22 25-70 17
20 Саутгемптон 31 2 4 25 23-74 10

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига конференций 2024/25   •   Польша, Варшава   •   1/4 финала, мужчины
Вчера 21:45   •   закончен
Легия В
Легия В
(Варшава)
0:3
Челси
Челси
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Легия В

5%

Ничья

10%

Челси

84%

Проголосовало 129 человек
Реал Мадрид Челси Футбол Испания Бразилия АПЛ Ла Лига

Реклама

Живи спортом!