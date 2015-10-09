120 миллионов за запасного? "Челси" нацелился на звезду "Реала"

Лондонский "Челси" готов провернуть один из самых громких трансферов ближайшего лета. По информации испанского портала Fichajes, английский клуб намерен выкупить у мадридского "Реала" бразильского вингера Родриго Гоэса - и уже подготовил щедрое предложение в размере 120 миллионов евро, передают Vesti.kz.

24-летний бразилец провел достойный сезон в "Реале", записав на свой счет 13 голов и девять результативных передач в 45 матчах.

Однако после прихода Килиана Мбаппе и роста влияния Винисиуса Жуниора его позиция в иерархии атаки "сливочных" может ослабнуть. И именно эту ситуацию в "Челси" рассчитывают использовать в свою пользу.

Главный тренер лондонцев Энцо Мареска, только начинающий строить команду под себя, видит в Родриго идеального лидера нападения - игрока, способного не только решать эпизоды сам, но и вести за собой партнеров.

В клубе уверены, что именно бразилец способен стать центральной фигурой атакующей тройки, куда уже входят Коул Палмер и Нико Джексон.

Родриго связан контрактом с "Реалом" до 2028 года, и Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро. Но "Челси" готов заплатить больше - как клубу, так и самому игроку. Взамен - ключевая роль в проекте, индивидуальный план развития и, по ожиданиям, участие в еврокубках уже в следующем сезоне.

А после провального выступления в сезоне и болезненного поражения от "Арсенала", руководство "Челси" стремится вернуть амбиции клубу и показать, что они готовы снова бороться на самом высоком уровне. Трансфер Родриго - это не только усиление, но и громкое заявление: "синие" по-прежнему в игре.