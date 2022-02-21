Рыбакина сделала заявление о выступлении за сборную Казахстана

Перед началом квалификационных матчей Кубка Билли Джин Кинг в Брисбене прошла пресс-конференция женской сборной Казахстана. Команда настроена на победу, готова к встречам и полна энтузиазма, передают Vesti.kz.

В интервью пресс-службе Федерации тенниса Казахстана первая ракетка страны Елена Рыбакина поделилась своими мыслями о предстоящих матчах и значении участия в турнире за национальную команду.

- Елена, поздравляем с очередными матчами за сборную Казахстана. Какие чувства испытываете?

- Спасибо большое! Брисбен - особенный город для меня: в прошлом году я выиграла здесь турнир. Конечно, немного непривычно ехать в Австралию в середине сезона, когда в Европе уже начались грунтовые турниры, а здесь - хард. Но я очень рада снова сыграть за сборную и постараюсь показать хороший теннис.

- Ближайший выход на корт в одиночном разряде станет для вас юбилейным - десятым в составе сборной. Что для вас значит этот рубеж?

- Даже не знала об этом. Но, конечно, это приятно. Я всегда стараюсь представлять Казахстан на международной арене. График у нас непростой, но каждый раз, когда есть возможность выступить за сборную, я стараюсь ее использовать. Это честь - играть за свою страну.

- Как оцениваете шансы команды в предстоящем турнире?

- У нас есть все шансы на победу. Мы верим в себя!

- Что бы вы хотели сказать болельщикам?

- Поддерживайте нас! Ваша поддержка очень важна. Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы порадовать вас и добиться победы.