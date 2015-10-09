Биволу предложили 4 миллиарда за бой с небитым нокаутером: что он ответил?

Президент WBC Маурисио Сулейман рассказал, что бывший абсолютный чемпион полутяжелого веса россиянин Дмитрий Бивол (24-1, 12 КО) отказался от огромного гонорара ради трилогии с Артуром Бетербиевым (21-1, 20 КО), представляющим Канаду, передают Vesti.kz со ссылкой на vRINGe.com.

WBC требовал от Бивола провести обязательную защиту против американца Дэвида Бенавидеса (30-0, 24 КО). Однако команда российского чемпиона выбрала другой путь - третий бой с опытным Бетербиевым.

Бивол отказался от звания "абсолюта" ради третьего боя с Бетербиевым

Сулейман не остался в стороне и дал интервью, в котором жестко раскритиковал Бивола, обвиняя его в отказе от выгодного боя:

"Он решил отказаться от титула вместо того, чтобы дать бой Бенавидесу. У каждого есть такое право. Бенавидес предлагал им великолепную сделку - гонорар в размере 8 миллионов долларов США (4 миллиарда 110 миллионов 679 тысяч тенге). Особенно учитывая, что за последний бой Бивол получил 2,7 миллиона долларов. То есть за бой с Бетербиевым он заработал менее 3 миллионов долларов. Бенавидес предлагал ему 8 миллионов. Но Бивол решил оставить титул вакантным. Ну что же… Пожелаем ему удачи. Теперь наш чемпион - Дэвид Бенавидес".

Первый бой Бивола с Бетербиевым прошел 12 октября 2024 года в Саудовской Аравии, где Артур победил по очкам. Однако в реванше 22 февраля 2025 года судьи отдали победу Дмитрию.