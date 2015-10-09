Непобежденный казахский боксер получил бой в США: есть дата и место

Стали известны дата и место проведения следующего боя казахстанского боксера Бека Нурмаганбета (14-0, 12 КО), передают Vesti.kz.

По информации BoxRec.com, возвращение Нурмаганбета запланировано на 24 мая в Сан-Диего (штат Калифорния, США). Соперник пока неизвестен.

Свой предыдущий бой Нурмаганбет провел 6 апреля в Филадельфии (штат Пенсильвания, США), когда нокаутом в первом раунде победил костариканца Энкарнасьона Диаса (20-6, 11 КО).

Отметим, что Нурмаганбет является членом команды Сауля Канело Альвареса и спарринг-партнером мексиканца.