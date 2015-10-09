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Профи-бокс
9 апреля 21:21
 

Баходиру Джалолову предложили реванш против нокаутера с 13-0

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Баходиру Джалолову предложили реванш против нокаутера с 13-0 ©TopRank

Известный американский обозреватель бокса, тренер и аналитик Тедди Атлас заявил, что хотел бы увидеть в профи реванш двух бывших соперников по финалу Олимпиады-2020 - Баходира Джалолова (15-0, 14 КО) из Узбекистана и Ричарда Торреса (13-0, 11 КО) из США, передают Vesti.kz

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Известный американский обозреватель бокса, тренер и аналитик Тедди Атлас заявил, что хотел бы увидеть в профи реванш двух бывших соперников по финалу Олимпиады-2020 - Баходира Джалолова (15-0, 14 КО) из Узбекистана и Ричарда Торреса (13-0, 11 КО) из США, передают Vesti.kz

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Напомним, в финале Игр в Токио Джалолов нокаутировал Торреса и выиграл свое первое олимпийское золото.

"Торрес - серебряный олимпийский медалист. Догадайтесь, кто побил его в финале? Джалолов. Он двукратный чемпион Олимпиады, и в одном из олимпийских финалов он победил Торреса. Рекорд Джалолова - 15-0, а Торреса - 13-0. Давайте увидим этот бой! И я скажу, что если Торрес не станет лучше, он снова ему проиграет. При том, что Джалолов выглядел не лучшим образом.

Он не впечатлил. Но он высокий и длинный, он умеет драться на дистанции, но не умеет боксировать в инсайде (смеется). Но в аутсайде он гораздо лучше. Он поймает Торреса на подходе. Именно так он и победил его на Олимпиаде. Так что если бы они сразились прямо сейчас, я бы ставил на Джалолова", - сказал Атлас в эфире своего подкаста.

Отметим, что оба боксера выступили в апреле: Баходир Джалолов единогласным решением судей победил украинца Игоря Шевадзутского в Астане, а Ричард Торрес аналогичным образом в Лас-Вегасе одолел итальянца Гвидо Вианелло.

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