Канело Альварес рассказал, когда завершит карьеру

Объединенный чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе мексиканец Сауль Канело Альварес (62-2-2, 39 КО) рассказал, когда планирует завершить карьеру, сообщают Vesti.kz.

34-летний Канело считает, что уже добился в боксе всего, чего только мог, поэтому завершить карьеру он планирует через 2-3 года.

"В боксе я уже всего добился, - сказал Альварес TMZ. - Я дрался со всеми. Я дрался с лучшими. Я выиграл много титулов в разных весовых категориях. Я был королем pound-for-pound, бойцом года - всем. Если мы говорим о деньгах, их никогда не бывает достаточно. Но дело не только в деньгах. Речь идет о том, чтобы наслаждаться всем этим".

При этом Альварес рассказал, что его удерживает в боксе.

"Я все еще наслаждаюсь боксом. Вот почему я здесь. Если мы говорим о деньгах, их никогда не бывает достаточно, но я не думаю о том, чтобы заработать определенную сумму денег, а затем уйти на пенсию - нет. Я собираюсь делать свое дело, а затем, в 37-38 лет, настанет момент повесить перчатки на гвоздь".

Напомним, на 3 мая у Альвареса запланирован бой против чемпиона IBF из Кубы Вильяма Скулла (23-0, 9 КО). В случае победы мексиканец станет двукратным абсолютным чемпионом.