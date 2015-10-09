"Молодому Головкину" из Казахстана дали нового соперника за 2 дня до боя

Казахстанский боксер первого среднего веса Виктор Темиров (6-0, 4 KO) узнал имя нового соперника за два дня боя в Германии, сообщают Vesti.kz.

Первоначально Темиров должен был подраться с поляком Матеушем Павловски (3-4, 2 KO). Шестираундовый бой "молодого Головкина" и его соперника планировался на 12 апреля в городе Куакенбрюк на ринге "Артланд-Арены".

Впрочем, по сообщению BoxRec.com новым соперником Темирова будет другой поляк Адам Цесляк (8-24-1, 3 КО).

Стоит отметить, что в предыдущем поединке, который состоялся в немецком Бад-Херсфельде 2 ноября 2024 года, Темиров одержал победу единогласным решением судей над Робином Саморой (21-35, 10 КО) из Никарагуа и выиграл титул WBF European в первом среднем весе.

Напомним, что Темиров имеет прозвище "Мясник", но болельщики и эксперты в Германии, где выступает боксер, часто сравнивают его со знаменитым казахстанцем Геннадием Головкиным, который также начинал свою профессиональную карьеру в этой стране.