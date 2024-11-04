"Молодой Головкин" из Казахстана устроил кровавую зарубу за титул чемпиона

Казахстанский боксер Виктор Темиров (6-0, 4 КО) провел бой на вечере профессионального бокса в Бад-Херсфельде (Германия), сообщают Vesti.kz.

В титульном поединке его соперником был представитель Никарагуа Робин Самора (21-33, 10 КО). Он вышел на замену на коротком уведомлении. Первоначально казахстанец должен был противостоять Оскару Фико (39-37-1, 20 КО) из Венгрии, который снялся с боя.

На кону этого боя стоял вакантный пояс чемпиона по версии WBF European в первом среднем весе.

Десятираундовый поединок продлился всю отведенную дистанцию. Соперники совершили множество жестких разменов, из-за чего у них на лицах открылись кровотечения.

Бой завершился победой Темирова единогласным решением судей.

Казахстанец, известный по прозвищу "мясник", одержал шестую победу в шести поединках. Четыре из них были добыты досрочно.

Добавим, что дебютный бой Темиров, родившийся в Алматы, провел в 2021 году, когда выиграл нокаутом. Все поединки казахстанец провел в Германии из-за чего его сравнили с самым известным боксером Казахстана Геннадием Головкиным, который также начинал свою профессиональную карьеру в Германии. GGG провел в этой стране 18 боев.