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Женская борьба
Вчера 10:58
 

Суперзвезда из Казахстана уделала чемпионку мира и возглавила мировой рейтинг

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Суперзвезда из Казахстана уделала чемпионку мира и возглавила мировой рейтинг ©Olympic.kz

Представительница женской борьбы Казахстана Жамиля Бакбергенова возглавила мировой рейтинг в своей весовой категории, сообщают Vesti.kz.

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Представительница женской борьбы Казахстана Жамиля Бакбергенова возглавила мировой рейтинг в своей весовой категории, сообщают Vesti.kz.

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В весовой категории до 72 килограммов она стала чемпионкой Азии на турнире, который прошел в марте в Аммане (Иордания).

В рейтинге объединенного мира борьбы она занимает первое место в своем весе, имея 51 тысячу очков.

Бакбергенова обошла чемпионку мира и чемпионку Азии из Японии Ами Исии, у которой 43 тысячи баллов. Болортунгалаг Зоригт из Монголии замыкает топ-3 рейтинга (31,5 тысяча очков).

Добавим, для Бакбергеновой триумф в Иордании стал четвертым на чемпионате Азии - ранее она брала золото в 2020, 2022 и 2023 годах. Также в ее активе три серебряные награды чемпионатов мира (2021, 2022, 2024) и бронза (2023).

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