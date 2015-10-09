Криштиану Роналду создает конкурента "Реалу" и "Барсе": позвал двух легенд

Криштиану Роналду готовится перевернуть страницу в истории "Валенсии". По данным Elgoldigital, португалец уже сформировал костяк будущей управленческой команды. В проекте Роналду - возвращение двух знаковых фигур: Матеу Алемани должен занять пост спортивного директора, а легендарный Пабло Аймар рассматривается как кандидат на роль главного тренера, передают Vesti.kz.

Оба имени отлично знакомы фанатам "летучих мышей". Алемани уже работал в клубе и был причастен к сборке команды, завоевавшей Кубок Испании в 2019 году.

Аймар - икона "Валенсии" времен ее золотой эпохи, выступавший за клуб с 2001 по 2006 год и становившийся чемпионом Испании и победителем Кубка УЕФА.

За спиной у Роналду - серьезные союзники. Его инициативу поддерживают влиятельные инвесторы из Саудовской Аравии и Малайзии, включая наследного принца Джохора.

С их финансовой и стратегической поддержкой Криштиану рассчитывает начать переговоры с владельцем клуба Питером Лимом и продвинуть проект как можно скорее.

На фоне затянувшегося кризиса в "Валенсии" и недовольства фанатов текущим управлением, многие видят в Роналду шанс на возрождение.

Болельщики надеются, что с его приходом клуб наконец избавится от азиатского менеджмента и получит четкое спортивное направление - с амбициями, трофеями и настоящей валенсийской идентичностью.

Напомним, 40-летний Роналду выступает за саудовский "Аль-Наср" с начала 2023 года. В нынешнем сезоне португалец сыграл за клуб 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 28 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами

Также в карьере Криштиану были португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", испанский "Реал" и итальянский "Ювентус".

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