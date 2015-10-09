Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Вчера 12:00
 

Криштиану Роналду создает конкурента "Реалу" и "Барсе": позвал двух легенд

  Комментарии

Поделиться
Криштиану Роналду создает конкурента "Реалу" и "Барсе": позвал двух легенд ©instagram.com/cristiano/

Криштиану Роналду готовится перевернуть страницу в истории "Валенсии". По данным Elgoldigital, португалец уже сформировал костяк будущей управленческой команды. В проекте Роналду - возвращение двух знаковых фигур: Матеу Алемани должен занять пост спортивного директора, а легендарный Пабло Аймар рассматривается как кандидат на роль главного тренера, передают Vesti.kz.

Поделиться

Криштиану Роналду готовится перевернуть страницу в истории "Валенсии". По данным Elgoldigital, португалец уже сформировал костяк будущей управленческой команды. В проекте Роналду - возвращение двух знаковых фигур: Матеу Алемани должен занять пост спортивного директора, а легендарный Пабло Аймар рассматривается как кандидат на роль главного тренера, передают Vesti.kz.

Продолжение
Кто возьмет золото? Казахстанские боксеры вступают в борьбу за медали
Вчера 15:46  
Рыбакина узнала плохие новости после матча за сборную Казахстана
Вчера 16:30  
DAZN "объявил" дату боя Алимханулы - Канело
Вчера 16:45  
Черчесова разнесли после работы с Казахстаном и выбрали неожиданного кандидата
Вчера 17:00  

Оба имени отлично знакомы фанатам "летучих мышей". Алемани уже работал в клубе и был причастен к сборке команды, завоевавшей Кубок Испании в 2019 году.

Аймар - икона "Валенсии" времен ее золотой эпохи, выступавший за клуб с 2001 по 2006 год и становившийся чемпионом Испании и победителем Кубка УЕФА.


За спиной у Роналду - серьезные союзники. Его инициативу поддерживают влиятельные инвесторы из Саудовской Аравии и Малайзии, включая наследного принца Джохора.

С их финансовой и стратегической поддержкой Криштиану рассчитывает начать переговоры с владельцем клуба Питером Лимом и продвинуть проект как можно скорее.

На фоне затянувшегося кризиса в "Валенсии" и недовольства фанатов текущим управлением, многие видят в Роналду шанс на возрождение.

Болельщики надеются, что с его приходом клуб наконец избавится от азиатского менеджмента и получит четкое спортивное направление - с амбициями, трофеями и настоящей валенсийской идентичностью.


Напомним, 40-летний Роналду выступает за саудовский "Аль-Наср" с начала 2023 года. В нынешнем сезоне португалец сыграл за клуб 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 28 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами

Также в карьере Криштиану были португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", испанский "Реал" и итальянский "Ювентус".

Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд и вошел в историю

Чемпионат Англии 2024/25   •   Англия, Манчестер   •   Регулярный чемпионат, мужчины
12 апреля 16:30   •   не начат
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
- : -
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Манчестер Сити
Ничья
Кристал Пэлас
Проголосовало 79 человек
Роналду Криштиану Футбол Саудовская Аравия Испания Ла Лига

Реклама

Живи спортом!