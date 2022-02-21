Рыбакина узнала плохие новости после матча за сборную Казахстана

Казахстанка Елена Рыбакина (№10) выступает в составе сборной Казахстана в квалификации Кубка Билли Джин Кинг в Австралии. Сегодня она помогла команде одержать победу над местной австралийской дружиной, а завтра постарается добиться аналогичного результата в противостоянии с Колумбией.

Но выступления за сборную принесут и потери для 25-летней спортсменки. Так, Рыбакина не сыграет на стартующем в понедельник турнире WTA 500 в Штутгарте (Германия), который она выиграла в прошлом году. У всего этого есть свои серьезные последствия. Корреспондент Vesti.kz объяснил - какие.

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Квалификационные битвы в Кубке Билли Джин Кинг проходят 10-11 апреля в Австралии, а штутгартский турнир запланирован на 14-20 числа. Прямой накладки нет, но восстановиться после перелета в несколько суток из Австралии в Европу времени не будет.

В руководстве федерации тенниса Казахстана отметили, что Рыбакина, как и Юлия Путинцева (№23), сделали выбор в пользу национальной сборной, пожертвовав личными коммерческими соревнованиями.

В апрельской квалификации участвуют 18 сборных в шести группах. И Рыбакина - единственная теннисистка из топ-10, принимающая участие в этих матчах. Всего из топ-25 там четыре участницы, и две из них представляют Казахстан (еще есть бразильянка Беатрис Хаддад-Майя - 17-я и украинка Элина Свитолина - 18-я).

Однако выступления за сборную и дальнейший пропуск соревнований в Штутгарте подготовят для Елены плохие новости в мировом рейтинге WTA. Дело в том, что очки, заработанные в прошлом году в Германии, сгорят, и Рыбакина автоматически опустится на 11-е место в мировой табели о рангах. При определенных раскладах она может упасть по итогам соревнований еще ниже, но это маловероятно.

Однако топ-10 казахстанка покинет без каких-либо "если". Это стопроцентный факт, и впервые за долгое время список топ-10 без Елены будет опубликован в понедельник, 21 апреля, после того, как посчитают все очки за Штутгарт.

И это на самом деле досадно, потому что Рыбакина больше двух лет удерживала позиции в ведущей десятке и даже задерживалась в топ-5 списка.

С другой стороны, матчи за сборную и командная атмосфера могут перезагрузить Рыбакину и отвлечь ее от личных турниров. В последнее время у казахстанки достаточно проблем, и она не исключала, что будет пропускать некоторые турниры, чтобы быть более свежей.

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