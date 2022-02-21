Рыбакина совершила камбэк с 1:5 и вырвала победу для Казахстана

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина сыграла в матчевой встрече против сборной Австралии в рамках квалификации Кубка Билли Джин Кинг в группе D, сообщают Vesti.kz.

Ее соперницей была Кимберли Биррелл. В первом сете австралийка вела со счетом 3:1, но Рыбакина сумела переломить ход встречи и забрала партию - 6:3.

Во втором сете казахстанка проигрывала еще более крупнее - 1:5. Впрочем, Рыбакиной удалось ликвидировать отставание - 5:5. Соперницы продолжили выяснение отношений на тай-брейке, где одержала победу - 7:6(4).

Ранее, вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева победила Майю Джойнт - 6:2, 6:1.

Напомним, помимо Путинцевой и Рыбакиной в составе сборной Казахстана представлены Жибек Куламбаева, Зарина Дияс и Анна Данилина.

Куламбаева и Данилина сыграют в паре в матче с Австралией.

Добавим, завтра, 11 апреля, казахстанки сыграют с командой Колумбии. 12 апреля матч проведут сборные Австралии и Колумбии.