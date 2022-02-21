Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Кубок Билли Джин Кинг
Вчера 10:31
 

Рыбакина совершила камбэк с 1:5 и вырвала победу для Казахстана

  Комментарии (2)

Поделиться
Рыбакина совершила камбэк с 1:5 и вырвала победу для Казахстана ©WTA

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина сыграла в матчевой встрече против сборной Австралии в рамках квалификации Кубка Билли Джин Кинг в группе D, сообщают Vesti.kz.

Поделиться
2

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина сыграла в матчевой встрече против сборной Австралии в рамках квалификации Кубка Билли Джин Кинг в группе D, сообщают Vesti.kz.

Продолжение
Хаби Алонсо поставил ультиматум "Реалу": известны детали
Вчера 11:17  
Криштиану Роналду создает конкурента "Реалу" и "Барсе": позвал двух легенд
Вчера 12:00  
Разгром и невероятная Рыбакина: Казахстан победил в борьбе за выход на ЧМ
Вчера 12:44  
Казахстанскому "королю бокса" сообщили о проблемах по бою с Канело
Вчера 12:59  

Ее соперницей была Кимберли Биррелл. В первом сете австралийка вела со счетом 3:1, но Рыбакина сумела переломить ход встречи и забрала партию - 6:3.

Во втором сете казахстанка проигрывала еще более крупнее - 1:5. Впрочем, Рыбакиной удалось ликвидировать отставание - 5:5. Соперницы продолжили выяснение отношений на тай-брейке, где одержала победу - 7:6(4).

Ранее, вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева победила Майю Джойнт - 6:2, 6:1.

Напомним, помимо Путинцевой и Рыбакиной в составе сборной Казахстана представлены Жибек Куламбаева, Зарина Дияс и Анна Данилина.

Куламбаева и Данилина сыграют в паре в матче с Австралией.

Добавим, завтра, 11 апреля, казахстанки сыграют с командой Колумбии. 12 апреля матч проведут сборные Австралии и Колумбии.

Кубок Билли Джин Кинг 2025   •   Австралия, Брисбен   •   Квалификационный раунд, Группа D, женщины
Сегодня 07:00   •   не начат
Казахстан
Казахстан
- : -
Колумбия
Колумбия
Кто победит в основное время?
Казахстан
Ничья
Колумбия
Проголосовало 226 человек
WTA Рыбакина Елена Казахстан Путинцева Юлия Дияс Зарина

Реклама

Живи спортом!